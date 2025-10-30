【THE合体 ダイナゼノン・ユニバース合体セット】 10月30日 出荷開始 価格：47,500円 【THE合体 DXブレイバーン用 ディスプレイ ベース】 10月30日 出荷開始 価格：6,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「THE合体 ダイナゼノン・ユニバース合体セット」及び「THE合体 DXブレイバーン用ディスプレイベース」を10月30日に出荷開始する。価格は「THE合体 ダイナゼノン・ユニバース合体セット」が47,500円で、「THE合体 DXブレイバーン用ディスプレイベース」が6,500円。

劇場版「グリッドマン ユニバース」より、THE合体シリーズで「ダイナゼノン」を中心とした全ての合体形態を楽しめるセットが登場。「ダイナゼノン」、「グリッドナイト＆ゴルドバーン」、「グリッドマン (Universe Fighter)＆ビッグゴルドバーン」の3つの商品が1つになったオールインワンセットとなっている。

また、同日に「THE合体 ブレイバーン」シリーズに対応したディスプレイ台座「THE合体 DXブレイバーン用ディスプレイベース」も登場。別売りのDXブレイバーン、およびDXバーンドラゴンを様々な形態でディスプレイさせるための豊富なアタッチメントパーツが付属している。

「THE合体 ダイナゼノン・ユニバース合体セット」

ダイナゼノンは各メカによるコンビネーション合体、ダイナレックスへの変形、フルバーストモード再現可能。ダイナセイバーが付属する。

グリッドナイト、ゴルドバーンとダイナゼノンを組み合わせた「超合体竜王 カイゼルグリッドナイト」への合体や、グリッドマン (Universe Fighter)、ビッグゴルドバーンと、ダイナゼノンを組み合わせた「超竜王合体超人 ローグカイゼルグリッドマン」への合体が再現可能となっている。

グリッドナイトはダイナミックキャノンを装備可能で、ゴルドバーンはシールド形態に変形できる。

大張正己氏描きおろし特製パッケージスリーブが付属。グリッドナイト＆ゴルドバーンとダイナゼノンのパッケージをまとめてスリーブに収めることができます。また、ダイナゼノンとグリッドマン (Universe Fighter)＆ビッグゴルドバーンのパッケージと組み合わせて収納できる専用スリーブも付属する。

ビッグゴルドバーンは発光ギミックを搭載。セット商品のそれぞれに交換手首、専用台座付属し、付属品は台座に収めることができる。

「THE合体 DXブレイバーン用ディスプレイベース」

DXブレイバーン、DXバーンドラゴンに付属する各種オプションを収納可能。劇中で印象的な、バーンドラゴンに騎乗したブレイバーンを再現するための可動支柱も付属する。

ブレイバーンの背面に投影される大型エンブレムプレートが2種類付属し、ブレイバーン、バーンブレイバーンそれぞれの変形合体バンクを再現することができる。

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。