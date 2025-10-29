°æ²¬°ìæÆ¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¡¡¸µÀ¤³¦4³¬µé²¦¼Ô¡ÖÂç¤¤ÊÄ©Àï¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦4³¬µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤ÆÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Î°æ²¬¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Õ¥é¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°æ²¬¤ÏÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯7·î¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë²¦¼Ô¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È¤Î2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤ÎºÆÀï¤Ç¤âÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡£