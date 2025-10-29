総合格闘家の堀口恭司が約9年ぶりのUFC復帰戦に臨む。11月22日（日本時間23日）、ドーハのABHAアリーナにて開催されるカタール大会「UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker」でフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦する。

この注目の一戦について、UFC同級5位の平良達郎、鶴屋怜らを擁する総合格闘技ジム「THE BLACKBELT JAPAN」の鶴屋浩代表が徹底分析を行った。

■試合展開は「ギリギリ判定勝ち」を予想

鶴屋代表は28日に公開された YouTube チャンネル「ザ・ワンTV」に出演し、堀口vs. ウラン ベコフ戦を占った。対戦相手の ウラン ベコフについて、鶴屋代表は「達郎(現在5位)以下の15位までの中では一番強い」と実力を高く評価。34歳のグラップラーはテイクダウンも極めも強いと述べ、「勝てば上を狙える」と、上位ランカーと対戦するための"査定試合"には打ってつけの相手だと分析した。試合展開については、「堀口選手の 性格 的にフィニッシュを狙う」と見る一方で、 ウラン ベコフは簡単な相手ではないと指摘。「一本勝ちを狙いに行くけど、結果判定でギリギリ勝つ」と、堀口の僅差判定勝ちを予想した。さらに鶴屋代表は、35歳になった堀口のキャリアにも言及。「堀口選手はある程度年なので、最後のチャンスだと思う。年齢的にもワンチャンス」と強調した。 ウラン ベコフに勝利した場合でも、タイトル挑戦までには2年近くかかると見越し、「そこまで険しい道のりだと思う」と私見を語った。難敵との"査定試合"で、堀口はどのような戦いを見せるのか。そして鶴屋代表の予想は的中するのか。11月の試合に注目が集まる。



