浮気騒動で謝罪のヴィニシウス、彼女との2ショット投稿！「ぞっこんだな」とネイマールも反応

スペインの強豪レアル・マドリーで活躍するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオール。

世界最高の選手のひとりとして評価される25歳のウィングだ。

今月14日に行われた日本代表戦では、顔見知りである久保建英との会話シーンも話題になった。

久保は2022年までレアルが保有しており、ヴィニシウスと一緒にトレーニングをしたこともある。

そのヴィニシウスがある女性との交際を公に認めたことが話題になっている。

一緒にInstagramに2ショット写真を投稿していたのは、ヴィルジーニャ・フォンセカさん。

26歳の彼女は、ポルトガル人の父とブラジル人の母のもと、アメリカに生まれ、3歳からブラジルで育った。Instagramのフォロワー数5359万人を誇り、モデル兼インフルエンサーとして活躍している。

あのネイマールも2人の交際宣言に反応し、「坊や、ぞっこんだね！」とコメントしていた。

『A Bola』によれば、ヴィルジーニャさんは、マドリードに何度も足を運び、ヴィニシウスのユニフォームを着て、試合を観戦したこともあったそう。ただ、1ヶ月前にヴィニシウスと他の女性との浮気騒動が発生。

ヴィニシウスは「自分の不注意で彼女を失望させたことを認めるのは恥ずかしいことではない」とその件について謝罪していたそう。そして、今回の2ショット投稿に至ったという経緯だ。