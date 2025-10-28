小田切ヒロがセレクトしたアイテムの展示も！銀座ハリッチ「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』が展開するスキンケアアイテムが、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが手がける期間限定イベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」に参加します。

2025年11月13日(木)から11月16日(日)まで、大阪の「VS.(ヴイエス)」にて開催されます。

会場ではハリッチの大人気スキンケアアイテムや話題の新商品をお試し・購入できるほか、POPUP開催に合わせた限定キャンペーンの実施も予定されています！

銀座ハリッチ「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」

「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」は、SNS総フォロワー約339万人を有し、“ヒロ買い”ブームを巻き起こしている小田切ヒロさんがお気に入りのブランドを厳選して集めた期間限定コスメセレクトショップです。

“自分の中にあるビューティーに貪欲な怪物に出会う場所”という想いが込められています。

2025年6月に東京で開催した際には、事前の来場予約枠が即日完売し、累計1万人を超える来場者を記録するなど大盛況となり、このたび待望の大阪開催が決定しました！

「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」開催概要

日時：

2025年11月13日(木)17:00〜20:00 (最終入場19:30)

2025年11月14日(金)11:00〜20:00 (最終入場19:30)

2025年11月15日(土)11:00〜20:00 (最終入場19:30)

2025年11月16日(日)11:00〜19:00 (最終入場18:30)

会場：VS.(ヴイエス)

住所：大阪市北区大深町6番86号 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.

アクセス：JR線「大阪」駅より徒歩7分

入場料：無料・事前予約制

※ご予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。

※予約サイトにて10月15日(水)21:15より予約受付済み

特典：来場されたお客様にヒロギフト(セレクトしたブランドのコスメサンプルなどのキット)をプレゼント

このイベントは、新たなコンテンツを多数取り入れ、さらにバージョンアップしてお届けされます。

小田切ヒロさんがセレクトしたアイテムの展示・一部販売・サンプリングのほか、フォトスポットやメッセージボードなどの体験コンテンツも楽しめます。

銀座ハリッチのブースでは、大人気のスキンケアアイテムや話題の新商品が登場し、会場で実際にお試し・ご購入が可能です。

また、POPUP開催に合わせた限定キャンペーンも予定されています☆

ヘア＆メイクアップアーティスト 小田切ヒロさん Message

雑誌や広告でのヘアメイクをはじめ、豊富な美容知識と誠実な人柄で、多くの女優やモデルから厚い信頼を集める小田切ヒロさん。

今回の開催にあたり、「前回ご好評を賜りました『ENERGETIC MONSTER』を、より多くの方にこの体験をお届けしたいという思いから、今回は大阪の地を舞台にバージョンアップして開催いたします。」とコメント。

さらに「『自分の美しさを肯定し、さらに貪欲に美を追求できる場所』というコンセプトはそのままに、新たなコンテンツを多数取り入れ、より魅力的でエネルギーに満ちた空間を創り上げました。自分らしさを楽しみ、肯定し、内側から美しく元気になっていただける場となることを願っています。」と語っています。

“ヒロ買い”ブームを巻き起こしている小田切ヒロさんが厳選したコスメが集結する注目のイベント。

銀座ハリッチのスキンケアを実際に試せる貴重な機会です！

大阪・うめきた公園で開催される「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」の紹介でした。

