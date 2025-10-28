セーフリーが運営する水道修理の比較検討サイト「水道修理のセーフリー」は、“信頼できる業者を見極める新基準”と「信頼できる業者の8つの特徴」を発表しました。

水道トラブルは突然発生し、焦って業者を選ぶことで高額請求などの被害に遭うケースが後を絶たない現状を受けての取り組みです。

新基準として「請求書つき口コミ」による信頼性の可視化を提唱しています！

水道修理のセーフリー「信頼できる業者を見極める新基準」発表

水回りのトラブルは「すぐ来てほしい」という心理が働きやすく、業者の詳細を確認しないまま依頼した結果、「高額な請求を受けた」といった被害が多発しています。

「水道修理のセーフリー」は、こうした被害を未然に防ぐため、信頼できる業者を客観的に判断できる新基準と、優良業者の特徴を発表しました。

新基準は「請求書つき口コミ」による信頼性の可視化

「水道修理のセーフリー」では、新基準として「請求書つき口コミ」を導入しています。

単なる★評価ではなく、実際の請求書や作業写真をもとにした口コミを掲載。

累計6,500件以上の口コミのうち、600件以上は請求書や作業前後の写真を伴う実証的なレビューです。

これにより「実際にいくら請求されたか」「どのような作業が行われたか」が可視化され、“ウソのない情報”による比較検討が可能になります。

信頼できる業者を見極める8つの特徴

「水道修理のセーフリー」が、過去の利用者の声や被害事例のインタビューから導き出した「信頼できる業者の8つの特徴」は以下の通りです。

1.水道局指定工事店である

2.料金体系が明朗

3.企業情報が開示されている

4.業務委託契約の透明性がある

5.親身な電話対応を行う

6.書面の見積もりを提示する

7.丁寧な説明を行う

8.口コミと返信内容に誠実さがある

特に「業務委託の透明性」や「口コミへの返信姿勢」は、従来の評価軸にはない“見えにくい信頼”を測る重要な要素だとしています。

「水道修理のセーフリー」の仕組み

「水道修理のセーフリー」は、ユーザーが“安心して業者を選べる環境”を整えるため、独自の取り組みを行っています。

請求額・接客態度・作業内容などの詳細なレビューを公開し、良い点だけでなく不満点も含めることで、公平な判断材料として活用できます。

さらに、事業者の口コミ返信も閲覧可能で、低評価に対して真摯な対応や改善内容が確認できるため、“誰かに推薦されたような安心感”を持って業者を選べます。

被害防止のための啓発活動

実際に高額請求被害に遭った利用者へのインタビュー記事や動画も公開中です。

「どのような業者が危険なのか」「どの点を事前に確認すべきだったのか」を被害者の視点から学べる内容となっています。

突然の水道トラブルでも焦らず、信頼できる業者を見極めるための新基準。

高額請求などの被害に遭わないよう、8つの特徴や「請求書つき口コミ」を参考にしたいですね！

「水道修理のセーフリー」が発表した「信頼できる業者を見極める新基準」と8つの特徴の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「請求書つき口コミ」による信頼性の可視化！水道修理のセーフリー「信頼できる業者を見極める新基準」発表 appeared first on Dtimes.