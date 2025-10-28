ポートは続伸、ＨＲｔｅａｍを子会社化しシナジー最大化へ ポートは続伸、ＨＲｔｅａｍを子会社化しシナジー最大化へ

ポート<7047.T>が続伸している。同社は２７日取引終了後、各種人材サービスを提供するＨＲｔｅａｍ（東京都渋谷区）の発行済み株式の一部を追加取得し、子会社化すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



今回の子会社化は、成約件数の最大化による成約単価交渉力向上、顧客（求人事業者）基盤の強化、テクノロジーを活用した生産性向上施策などを横展開することによるシナジーを最大化し、新卒層向けの人材紹介市場シェアの向上及び成果報酬型市場における圧倒的なナンバーワンを目指すことが目的。なお、株式譲渡実行日は１１月４日を予定し、新たに取得する株式数２３０株と異動前の保有株式数１００株をあわせると３３０株（所有割合は６６．０％）となる。



出所：MINKABU PRESS