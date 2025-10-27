「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で東京電力ホールディングス<9501.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



２７日の東証プライム市場で、東電ＨＤが５日ぶりに反発。高市政権では原発の再稼働に前向きな姿勢を示している。株式市場では地元理解のもと原子力規制委員会の審査に合格した東電の柏崎刈羽原子力発電所の６～７号機が早期に再稼働を果たし、東電ＨＤの収益が改善することへの期待を背景に株価は強含みで推移している。このなか、新潟県は柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の是非を巡り、１０月下旬から追加の県民意識調査を実施する。結果は１１月以降にまとまる見通し。柏崎原発の再稼働に関しては依然として賛否の声があり、株価への強弱感も対立している様子だ。



出所：MINKABU PRESS