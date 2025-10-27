様々なモノの価格が上がっている昨今。ラーメンが1000円は当たり前、自販機を見れば、ペットボトル1本が200円になっている。かつて490円だった「てんや」の天丼も今は620円だ。無論、これまでが安過ぎたわけだが、今から四半世紀前の2000年頃、飲食各チェーンは安さを競い合っていた。讃岐うどんの「はなまるうどん」では2002年の東京進出時、かけうどん（小）が105円で、人々の度肝を抜き、東京の各店舗では大行列ができた。それが今や360円である。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【衝撃】これが65円で買えたの？ 筆者が10個買って食い繋いでいたマクドナルドの激安ハンバーガー

65円バーガーを10個購入

牛丼も各チェーンが200円台の攻防をしていたが、元々牛丼は1980年代に「400円」が定番だったのになぜそこまで下げられるのか、若き腹ペコ男だった私は不思議で仕方がなかった。そしてもっとも仰天したのが、マクドナルドのハンバーガーである。

1973年生まれの私は、マクドナルドのハンバーガーは200円というイメージがあった。1987年、ハンバーガーとポテトSとドリンクSが390円の「サンキューセット」が出た時は「こりゃお得だ！」と喜んだものである。同時期にライバルのロッテリアは「サンパチトリオ」を380円で出した。サンパチトリオの元ネタは昭和38年生まれの人気力士である保志（後の北勝海・現八角理事長）、小錦、北尾（後の双羽黒）が「花のサンパチトリオ」と呼ばれていたことが語源なのだろうか。

さて、本題はマクドナルドのハンバーガーである。今年3月からは190円になったが、正直私の子どもの頃よりも安いため、特に違和感はない。だが、2000年頃、新卒で入社した広告代理店を辞めて、無職だった時はマクドナルドの激安ハンバーガーに食を支えられていた面が強い。

ハンバーガーは1995年までは210円だった。それが130円にドッカーンと値下がりし、人々は狂喜乱舞したものである。2000年に65円になり、80円時代を経て2002年になんと59円になった！

2001年、私の年収は60万円だったが、この時はマクドナルドのハンバーガーと98円ほどで売られているセールのカップラーメンばかり食べていた。当時、東京・池尻大橋と駒場東大前の中間点あたりの家賃3万円の風呂なし共同便所のアパートに住んでいたが、5日に1回、池尻大橋か駒場東大前のマクドナルドに行くのが常だった。

65円バーガーを10個購入するのである。さすがに家族がいたらできない話ではあるが、このハンバーガーを毎夕食に2つずつ食べる。ポテトを買うカネはないため、カルビーや湖池屋のポテトチップスの大袋を付け合わせにする。ハンバーガーに入っている野菜はピクルスとタマネギだけのためさすがに野菜が足りない。

将来の若者のために使うべき

そこで、スーパーで買ったレタスを挟むのだ。時にはベーコンを焼いたり、スライスチーズを挟んだりもした。残り8個のうち2個は冷蔵庫に入れ、6個は冷凍庫に入れる。食べる時は電子レンジで温めるないしは解凍したうえ、オーブントースターでバンズをカリカリにするのである。これら家電はその年に大学を卒業して家具が不要になった新社会人からもらったものである。

一体、仮にも4年間も企業で働いた社会人が何をやっているのだ、と思うだろうが、勢いで会社を辞めてしまったため、とにかく将来が不安で仕方がなかった。そんな時に助けてくれたのがマクドナルドの65円ハンバーガー（そして59円ハンバーガー）なのである。だから、カネのない時代に食費がとんでもなく安かったことは20年以上後の今でも感謝している。

さて、日本の賃金もようやく上がり始めてきたが、物価の上昇ほどの上り幅ではない。2000年代前半のデフレで安い物価に助けられた現在の中高年は、若手世代の生活を少しでもラクにすべく、経済を活性化させるべく消費をすべきでは。

第一生命経済研究所の熊野英生氏によると、「家計の保有金融資産残高は、60歳代＋70歳以上では1257兆円にも達して、全体の約62％を占めるにまで至っている」とのことだ。その過半がシニア世代に偏っているのである。

死後の世界があるのかも、そこが天国か地獄かも分からない。が、いずれにせよカネはそこまで持っていけないもの。安いハンバーガーの話から飛躍しているのは百も承知だが、カネを貯め込むのではなく、将来の世代のためにも、カネを保有している中高年はバンバン使ってもいいのでは。もちろん、生活が苦しい中高年には支援が必要であるのは前提だが。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部