前もって出すことは許されない都会ではゴミ収集が頻繁に来る。少し高級なマンションであれば大抵、ゴミ置き部屋が1階にあり、そこに不燃物・可燃物・缶・瓶・古紙・段ボールといった、収集日が違うゴミを、24時間365日、自分の好きなタイミングで出すことができる。ごみ収集作業の方が回収に来る日に、管理人がそれらを置き場からまとめて出してくれるのだ。だから住人は、ゴミに関しては基本的にストレスフリーで暮らすことがで