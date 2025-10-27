この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTuber・ゆっくり不動産さんが、自身のチャンネルで「【2.5点ユニットバス?!】『半』バス・トイレ別の新型水回りな1LDKを内見！」と題し、東京都杉並区にある個性的な物件の内覧レポートを公開した。今回紹介されたのは、“半バストイレ別”という聞き慣れない新ジャンルの水回りを持つ1LDKの賃貸マンション。その斬新な設計に、ゆっくり不動産さんも「なんじゃそりゃあ」「僕も意味わかりません」と冒頭から驚きを隠せない様子だった。



物件外観はコンクリート打ちっぱなしと木目を組み合わせたミステリアスな雰囲気。玄関を開けると広々した38平米のメゾネットで、縦に伸びる大きな窓からは心地よい緑が眺められる。「このユニークな外観をニヤニヤ眺めているだけで、5時間ぐらい経ってしまいそうですね」と、独特の表現で物件愛を語った。



内装の最大の特徴となっているのが、未体験ゾーンの“半バストイレ別 新型水回り”。普通ならバストイレ別か3点ユニットが主流だが、この物件はどちらにも分類されない設計。ドアが2つ並んだ浴室風の一角には、「半バストイレ別、まったくわからんばい」と困惑するほどのレイアウトが待ち受けていた。片方のドアの中は、床も壁もスケスケパーティションで区切られたトイレ。もう一方は、シャワーブースと洗面がセットになった極めて独創的な水回りだった。ゆっくり不動産さんは「見たこともない組み合わせ&レイアウト」「これが半バストイレ別新型水回りの正体だったんですね」と興奮し、「バスタブがない、トイレが緩やかに分かれている。まさに半セパレート2.5点ユニットバスと呼びたくなる新ジャンルですよ」と、その特異性をリポート。



加えて「床をまるっと洗い流せるユニットバスのメリットもありつつ、トイレも気持ちセパレート。バスタブが必須な方やトイレ完全個室派な方には向きませんが、効率重視な方には新しい選択肢」と、ユーザー目線での評価も交えた。



2階には明るさに恵まれた個室スペースと、眺めのよい長いカウンターなど遊び心満載。内覧の締めくくりでは「まだまだ僕が知らない水回りがあるんだなあ。今回も新しいジャンルに出会えて最高でした」と、満足げに感想を述べた。今後も個性的な物件の内見を予定しているとしている。