朝の情報番組でお馴染みの気象予報士・今井春花。ふだんは夜中の12時に起床し、昼夜逆転した生活リズムのなかで番組を支えている。

「友達が寝ている時間に起きているので、一生起きている人だと思われちゃっています（笑）」

幼少期、弟妹の世話で忙しい両親の横でテレビを見る彼女は、お天気コーナーだけは理解できたという。

「天気の仕事をしたいと思う一方で、ファッションも大好きなので大学卒業後はアパレル企業に就職しました」

群馬県に配属されて仕事に励む日々、広い空を見上げた瞬間に天気への情熱が再燃した。仕事を辞め、背水の陣で挑んだ気象予報士試験に一発で合格。今後については。

「死ぬまで天気の仕事をしたいです。テレビだけでなくSNSやYouTubeなど多様な発信手段で、みんなに天気の知識をさりげなく伝えていきたいですね」

いまいさくら

26歳 1999年3月30日生まれ 埼玉県出身 T160 趣味：星を眺めること、羊を愛でること 特技：乳搾り 2022年8月、気象予報士試験に合格。同年12月にウェザーマップ所属となる。2023年10月からは情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@imaisakura_）、公式Instagram（@imaisakura_）にて

写真・coto

スタイリスト・新田アキ

ヘアメイク・哘 絵美子