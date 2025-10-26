日本代表FW“確変”の背景にファン・ペルシ――本人がゴール量産の要因を語る！私生活も充実「オランダの日本食は本当に美味しい」
フェイエノールトでゴール量産中の上田綺世が、大手スポーツメディア『ESPN』のインタビューに対応。絶好調の背景を語った。
27歳の日本代表FWは、今月19日のヘラクレス戦で、前半だけでハットトリックを達成するなどし、今季リーグ戦９試合で11ゴールをマーク。得点ランキング首位を独走している。
ベルギーのサークル・ブルージュから加入して１年目の一昨季は５ゴール、昨季は７ゴールに留まっていたなか、“確変”。その要因として、今年２月から指揮を執るオランダ代表の英雄、ロビン・ファン・ペルシ監督の存在が非常に大きいという。
「ファン・ペルシは、僕だけでなく、全ての選手を非常に尊重してくれる。僕らに多くの時間を割いてくれるんだ。そして何より注意を払ってくれる。彼が全選手に対して接する姿勢は、僕らが成果を上げる上で大きな助けとなっている。僕にとってはなおさらだ。元ストライカーとして彼は今シーズン、僕にとって重要な役割を果たしてくれている」
首都アムステルダムに次ぐ、オランダの第二の都市ロッテルダムでの生活にも満足しているようだ。
「ここでとても幸せに感じる。ロッテルダムでの生活にストレスはない。ブルージュでは、近くに日本食やスーパーマーケットがなかったけど、ここではある。本当に必要なものがあれば、アムステルダムに行くこともできる。僕の生活はここで遥かに楽になった。オランダの日本食は本当に美味しい」
ファン・ペルシ監督の下で躍動するエースは、シーズンを通して好調を維持し、ベストの状態で来夏の北中米ワールドカップに臨めるか。今季の目標として「怪我をせず、日本代表としてワールドカップに出場し、フェイエノールトで優勝」を掲げている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
