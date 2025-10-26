久保光代アナ 大阪観光 （ABCテレビ）
©ABCテレビ ©ABCテレビ
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
東京から遊びに来てくれた友人たちと、大阪観光をしてきました！
気づけば、大阪に来て半年。
はじめは「たこ焼き＝ソース！」と思っていましたが、
エスカレーターの立ち位置も自然と右になり、気づけば隣の方と雑談が始まる。
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新
アナ回覧板
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
東京から遊びに来てくれた友人たちと、大阪観光をしてきました！
テーマパークで思いっきり遊んで、たこ焼きも堪能。
気づけば、大阪に来て半年。
少しずつ、大阪の良さを知っていっています。
はじめは「たこ焼き＝ソース！」と思っていましたが、
最近は明石焼のお出汁のおいしさにもすっかりハマっています。
エスカレーターの立ち位置も自然と右になり、気づけば隣の方と雑談が始まる。
そんな距離の近さにも、だんだん慣れてきました。
まだまだ知らない“大阪ならでは”の魅力がたくさんあると思うので、皆さんのおすすめスポットもぜひ教えてください！
久保光代