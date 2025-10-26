©ABCテレビ©ABCテレビ

東京から遊びに来てくれた友人たちと、大阪観光をしてきました！

テーマパークで思いっきり遊んで、たこ焼きも堪能。

気づけば、大阪に来て半年。

少しずつ、大阪の良さを知っていっています。

はじめは「たこ焼き＝ソース！」と思っていましたが、

最近は明石焼のお出汁のおいしさにもすっかりハマっています。

エスカレーターの立ち位置も自然と右になり、気づけば隣の方と雑談が始まる。

そんな距離の近さにも、だんだん慣れてきました。

まだまだ知らない“大阪ならでは”の魅力がたくさんあると思うので、皆さんのおすすめスポットもぜひ教えてください！

久保光代