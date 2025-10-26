山田杏奈、芸能界デビューのきっかけは“よこしまな理由”だった

女優の山田杏奈（24歳）が、10月25日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。芸能界デビューのきっかけは“よこしまな理由”だったと告白した。



山田はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、なにわ男子・長尾謙杜と共に「買い物の達人」のコーナーに出演。山田の“知られざる秘密”として「実は…よこしまな気持ちで芸能界デビューした」との情報が明かされる。



これに山田は「言い方（笑）」と笑いながら、「私、2011年に『ちゃおガール☆オーディション』に応募して。特に芸能活動がしたいとかではなく、優勝したらゲームがもらえるからっていう理由で応募しました」と告白した。



そして、「高校生になるまで本気じゃなかった？」と聞かれた山田は「習い事みたいな気持ち（笑）」と回答。長尾は「最初はそうだよね」と山田に寄り添った。