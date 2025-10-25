広島に３発完勝の横浜FM。角田涼太朗が試合後に数秒間、その場で両手を突き上げた真意「安堵というか、ホッとした気持ちが大きかった」
［J１第35節］横浜FM ３−０ 広島／10月25日／日産スタジアム
冷たい雨が降る中で行なわれたJ１第35節。日産スタジアムでは横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島と対戦し、３−０で勝利。試合終了の笛が鳴った時、角田涼太朗はその場で数秒間、両手を上に突き上げて喜びを示した。
34節終了時点で、ギリギリ残留圏内の17位・横浜FMは、降格圏内の18位・横浜FCとの勝点差が２だった。リーグ戦はあと４試合。ホームに迎えるのは５位・広島。ルヴァンカップでは決勝に進出している相手だったが、絶対に勝つんだという想いが強かったはずだ。
「やっぱり試合に勝って嬉しかったです。自分たちは結果にフォーカスするしかないので、まずはその勝利に対する喜びでした」
試合後の心境をそう語った角田は、12分に植中朝日がゴールを決めた時は喜びの輪に加わらず、センターサークル付近でじっと立っていた。86分に天野純が、90＋１分にジェイソン・キニョーネスが追加点を奪った時も、背番号22は拍手を送っていたものの、大きなガッツポーズはなかった。
横浜FMは先制に成功したものの、その後は広島に押し込まれる展開で、65分にはVARでオフサイドの判定になったが、ネットを揺らされる場面もあった。守勢に回る時間が長かったからこそ、角田は胸の内も明かす。
「これだけ雨の中で応援してくれるサポーターの人たちがいて、安堵というか、ホッとした気持ちが大きかったのは素直なところです。まだ何も決まっていないですけど、自分たちが勝ち続けることが一番の道なので」
前節の浦和レッズ戦（４−０）に続き、２試合連続でのクリーンシートとなった。トリコロールの最終ラインを統率する26歳は、手応えも口にする。
「守備に対する自信がここ数試合で出てきていると思います。前線からの守備、コンパクトに陣形を保つ、そういったこともありますが、流れのなかでやられる場面が少なくなってきています。ジェイソンだったり、自分だったり、パギ君（朴一圭）だったり、みんなにやらせない意識があるので、良い意味で余裕に繋がっています」
同時刻に行なわれた柏レイソルと横浜FCの一戦は、柏が２−０で勝利。まだ横浜FMの残留が決まったわけではないが、残り３試合で横浜FCとの勝点差は５に広がった。ただ、角田に慢心はない。
「次の試合が大事になります。次はアウェーなので、なんとか結果を残したい」
横浜FMの次節の相手は、優勝争いをする京都サンガF.C.だが、その一戦に勝てば自力で残留が決められる。ここ２試合の良い流れを継続できれば、きっと成し遂げられるはずだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】勝利を大きく手繰り寄せる天野、J・キニョーネスのゴール！
