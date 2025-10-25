広島に３発完勝の横浜FM。角田涼太朗が試合後に数秒間、その場で両手を突き上げた真意「安堵というか、ホッとした気持ちが大きかった」

広島に３発完勝の横浜FM。角田涼太朗が試合後に数秒間、その場で両手を突き上げた真意「安堵というか、ホッとした気持ちが大きかった」