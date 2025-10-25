ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤ÇÂçºå¾ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¡Ú¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ë¥Ý¡Û
Âçºå¾ë¼þÊÕ¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Osaka MetroÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ±Ø¤«¤éÅì¤ØÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢JR¿¹¥ÎµÜ±Ø¤«¤éÀ¾¤ØÅÌÊâÌó10Ê¬¤Î¤È¤³¤í¡£Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤Î¿¿¸þ¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´221¼¼¤ÎµÒ¼¼¤È¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤¬È÷¤ï¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¡£ÆüËÜ¤äÂçºå¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤â¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ÈÊ¸²½ÅªÂÎ¸³¤ÎÎ¾Êý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿´ÛÆâ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¡£Âçºå¾ë¤Î´¤²°º¬¤ÈÆ±¤¸·¹¼Ð³ÑÅÙ¤Î°Õ¾¢¤òÅ·°æÉôÊ¬¤Ë»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖSonata Bar & Lounge¡Ê¤½¤Ê¤¿ ¤Ð¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤é¤¦¤ó¤¸¡Ë¡×¤Î°ìÉô¡£Âç¤¤ÊÁë¥¬¥é¥¹¤«¤éÂçºå¾ë¸ø±à¤ÎÎÐË¤«¤Ê·Ê¿§¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ìë¤ÏÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¤Ò¤È»þ¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¾öÉß¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë2¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´¾Ò²ð
¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÂÎ¢¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯µÒ¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ÛØ¤ÈÏÂ»æ¤¬»È¤ï¤ì¤¿Ï²¼¤âÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡£µÒ¼¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ50Ö°Ê¾å¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤ä¤ªËÙ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡ª ¤³¤Î·Ê¿§¤òÂÚºßÃæ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¥¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É1Âæ¤Þ¤¿¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤¬È÷¤ï¤ê¡¢Âç¿Í3Ì¾¡¦»Ò¤É¤â2Ì¾¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£
¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾ö¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²Å¾¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤â¤è¤·¡¢ºÂ¤Ã¤ÆÂçºå¾ë¸ø±à¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£¤³¤³¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ëÀÐ³À¤ò3D¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¼ÂÊª¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¡¢²þ¤á¤ÆÂçºå¾ë¤ÎÍºÂç¤µ¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¿Í¤Ø¤Î°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£
É¹¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ëÍÑ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ä¡¼¥ëÎà¤òÆ¼À½¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂçºå¤¬À¤³¦Í¿ô¤ÎÆ¼ÀºÏ£¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂ·¤¨¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¹â²Á¤ÊÆ¼À½ÉÊ¤òÂÚºßÃæ»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î¥ê¥Í¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Æ¼ÒÀ½¡£¥Ù¥Ã¥É¼«ÂÎ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¿²¿´ÃÏ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ã¥¯¤ÊÀÐ¤òÇÛ¤·¤¿¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¤ÏÇßÎÓ¤ÇÍÌ¾¤ÊÂçºå¾ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇß¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¾åÉÊ¡£ÆþÍá¸å¤ÏÁ´¼¼È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ö
Â³¤¤¤Æ¤Ï75Ö¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ø¡£¼êÁ°¤ÏÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢±ü¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤¬´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸½ÂåÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿º¸¤Ï¾ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡Âå¤ï¤ê¤ä¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆYouTubeÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á´¶³Ð¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Æ¥é¥¹¤ò´°È÷¡£ÎÃ¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹¤Ç´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ª¼ò¤òÓÏ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
µÒ¼¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¹¤¤¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à¡×¤Ï1Çñ1¼¼7Ëü8930±ß¡Á¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï1Çñ1¼¼12Ëü9530±ß¡Á¤È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡õ¤³¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÂÚºß¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤ò¤Î¤¾¤¸«
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾åµé¤ÎµÒ¼¼¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È233Ö¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ê¡¢1Çñ¤Ç¤Ï´®Ç½¤·¤¤ì¤Ê¤¤ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿µÒ¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²èÌÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬2ÂæÄÃºÂ¡£ÂÚºßÃæ¤Ë²»³Ú¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È²»¶Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢åÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â´°È÷¤·¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÚºß¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥§¥Õ¤ò¾·¤¤¤ÆÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦½ñºØ¡¦Ãã¼¼¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊµÒ¼¼¡£Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤éÂçºå¾ë¸ø±à¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤âµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ç¤â¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Î¹¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹ë²Ú¡ª ¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤È¯´À¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¤Î½ÉÇñ²Á³Ê¤Ï1Çñ1¼¼125Ëü±ß¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡ª
Ê»Àß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª
µÒ¼¼¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬³Ú¤·¤¤¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÛÆâ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï2¥«½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖP72¡×¡£
Âçºå¶á¹Ù¤ÎÌîºÚ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄí±à¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÆÍøÍÑ¤·¤¿ÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿º¬¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·°æ¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë¤â¹û¤ì¹û¤ì¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×8000±ß¤ÏÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¾®»®¤Î¾å¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¡£¥Ä¥ê¡¼·¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖP72¡×¤é¤·¤¤¿©¤È¥¢¡¼¥È¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ú¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¥±¡¼¥¤âÊ£¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æ¦Æý¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤â¥«¥Õ¥§¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖP72¡×¤Ï¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Î³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤éÎÐ¤¬ÇÁ¤¯¸÷·Ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤Ï5500±ß¡ÁÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£P72¡Ê¤Ô¡¼¤»¤Ö¤ó¤Æ¤£¡¼¤Ä¡¼¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë1F
TEL¡§06-6949-9193
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á17»þ30Ê¬¡ÊLO¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï11»þ30Ê¬¡Á14»þ30Ê¬¡ÊLO¡Ë
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¤Ë¤¸¤ê¡×¡£ÀéÍøµÙ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Ãã¼¼¤Î¤Ë¤¸¤ê¸ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¡ÈÀ»°è¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÃã¤äÏÂ¹ÈÃã¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡Öµ¨Àá¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×9000±ß¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÆÏ¤¯¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£ÏÂ¤Î¼ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ë¤¸¤ê
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë19F
TEL¡§06-6949-9193
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á16»þ30Ê¬¡ÊLO¡Ë
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖSONATA BAR & LOUNGE¡×¤ÏÂçºå¾ë¤òË¾¤à·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤Ë¤â¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ì¤ë¥Ð¡¼¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊDJ¥Ö¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢½µËö¤Ê¤É¤ÏÃÏ¸µ¤ÎDJ¤ò¸Æ¤ó¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÇÊÉ°ìÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤¬¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤â³Æ¼ïÊÂ¤Ó¡¢DJ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¢R&B¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£SONATA BAR & LOUNGE¡Ê¤½¤Ê¤¿ ¤Ð¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤é¤¦¤ó¤¸¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë20F
TEL¡§06-6949-9193
±Ä¶È»þ´Ö¡§14¡Á23»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É22»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22»þ30Ê¬LO¡Ë ¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï12»þ¡Á
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë
Å´ÈÄ¾Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÇÏéÂ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²«¶â¤ÎÃã¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¾¸Ä¼¼¤¬¤º¤é¤ê¡£¹õÌÓÏÂµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ï¥Ó¤ä°ËÀª³¤Ï·¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿©ºà¤ÈÃÏ¸µ»º¤ÎÌîºÚ¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Å´ÈÄ¤Î¾å¤Ç·Ý½ÑÅª¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÏéÂ¡Ê¤Ð¤ê¤ó¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë19F
TEL¡§06-6949-9193
±Ä¶È»þ´Ö¡§17»þ30Ê¬¡Á20»þ¡ÊLO¡Ë ¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11»þ30Ê¬¡Á14»þ¡ÊLO¡Ë¤â¤¢¤ê
ÄêµÙÆü¡§·î¡¦²ÐÍË
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥Ð¥¹¥¯ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤Ç²»³Ú´Õ¾Þ
¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êµÙ¤ó¤À¤é¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤ÎÄ«¿©¤Ç¤¹¡ª Ä«¿©¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖIÑAKI¡×¤Ç¡£¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È²¿ÉÊ¤Ç¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ñ¥ó¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤â¤º¤é¤ê¤ÈÍÑ°Õ¡£¥Á¡¼¥º¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Û¤«¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥¸¥ã¥à¤ä¼«²ÈÀ½¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÇÍñÎÁÍý¤äÏÂÄ«¿©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥¯ÎÁÍý¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¡¢Ä«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸´°Î»¤Ç¤¹¡£
¢£IÑAKI¡Ê¤¤¤Ê¤¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë19F
TEL¡§06-6949-9193
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þ¡ÊLO¡Ë¡¢17»þ30Ê¬¡Á20»þ¡ÊLO¡Ë¢¨Ä«¿©¤Ï6»þ30Ê¬¡Á10»þ30Ê¬
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë
Ä«¿©¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍñ¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¿»ô¤¤Íñ¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ä¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¤ÎÍñÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¯¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤ÎÁÍý¤â¤¼¤Ò»î¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ«6¡Á10»þ¤Ç³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£½ÉÇñµÒ¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¼êºî¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOJAS¡Ê¤ª¡¼¤¸¤ã¤¹¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊ¸²½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤«¤éÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤òºÇÂç¸ÂË¤«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë20F
±Ä¶È»þ´Ö¡§6¡Á10»þ
¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë½éÆ³Æþ¡¢4¤Ä¤ÎºÇ¿·µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×
4³¬Á´¤Æ¤òÀê¤á¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¶õ´Ö¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤Ë¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯µ¡´ï¤È¿´¿È¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥¯¥Î¥¸¥à¤ÎºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¸¥à¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤éÆñÇÈµÜÀ×¸ø±à¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤Æµ¤Ê¬¤âÁÖ²÷¡£ÂÎÁÈÀ®¤ÎÂ¬Äê¤«¤éÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó°Æ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
20£í¡ß5£í¤Î¥×¡¼¥ë¤ÏÅ·°æ¤¬¹â¤¯³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂçºå¾ë¸ø±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¡¼¥ë»ÜÀß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¼«Á³¸÷¤¬Í¥¤·¤¯¹ß¤êÃí¤°¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤â¤È¤Æ¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¡£¥¸¥à¤â¥×¡¼¥ë¤â¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç´®Ç½¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤ÎºÇ¿·¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯µ¡´ï¤â´°È÷¡£¼Ì¿¿¤Î¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¡õ¿åÁÇ¥»¥é¥Ô¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¤ä±óÀÖ³°Àþ¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â¿Íµ¤¤Îµ¡´ï¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ
¢£¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë4F
TEL¡§06-6941-8888
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥¸¥à24»þ´Ö¡¢¥×¡¼¥ë8¡Á20»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯µ¡´ï10¡Á19»þ¡ÊºÇ½ªÍ½Ìó¡Ë
ÎÁ¶â¡§2Ëü2000±ß¡Á¡Ê¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼ - ¥³¡¼¥ë¥É¥»¥é¥Ô¡¼ 3Ê¬¡Ë
¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯µ¡´ï¤Ï¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤Û¤«Ã±ÂÎ¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¡¢¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ¤¹¤°¡ÛÂçºå¾ë¸ø±à
Âçºå´Ñ¸÷¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Îò»Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Âçºå¾ë¤ÎÆâËÙ¡¦³°ËÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¹Âç¤Ê¾ë³Ô¤òÀ°È÷¤·¤¿¸ø±à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹¤µ¤ÏÌó100ha¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌó23¸ÄÊ¬¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÎò»Ë°ä¹½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¡ÛÂçºåÎò»ËÇîÊª´Û
¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»ÔÂçºå¤ÎÊâ¤ß¡×¤ò¾Ò²ð¡£Å¸¼¨¤Ï¡¢10³¬¤«¤é7³¬¤Ø¤È²¼¤ê¤Ê¤¬¤é´ÑÍ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤¶áÀ¤¡¦¶áÂå¸½Âå¤ÎÂçºå¤ÎÎò»Ë¤òÌÏ·¿¡¦¸¶À£ÂçÉü¸µ¤äËÉÙ¤Ê¼ÂÊª»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¸ÅÂå¤ÎÆñÇÈµÜ¤Î°äÀ×¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃµË¬¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£10³¬¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤äÆñÇÈµÜ¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¿Íµ¤¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡ÛÆñÇÈµÜÀ×¸ø±à
Âçºå¾ë¸ø±à¤ÎÆîÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¸ø±à¡£Âçºå¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á10¿ôÅ¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤Ê¥Î¤Ë¤ï¡×¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¤ä¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÆñÇÈµÜÀ×¸ø±à¡Ê¤Ê¤Ë¤ï¤Î¤ß¤ä¤¢¤È¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°4-1
TEL¡§06-6649-5188
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æþ±à¼«Í³¡Ê»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ±à¼«Í³¡Ê°ìÉô»ÜÀß¤ÏÍÎÁ¡Ë¡Ë
¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
11:00 JRÂçºå±ØÃå¡£JRÂçºå´Ä¾õÀþ¤ÇJR¿¹¥ÎµÜ±Ø¤Ø
11:30 JR¿¹¥ÎµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ø¡£²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë
12:00 ÆñÇÈµÜÀ×¸ø±àÆâ»ÜÀß¡Ö¤Ê¥Î¤Ë¤ï¡×¤Ç¥é¥ó¥Á
13:00 Âçºå¾ë¸ø±à¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¤ò¸«³Ø
16:00 ¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£
16:30 ¡ÖP72¡×¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ËÀå¸Ý
18:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß
20:00 ¡ÖSONATA BAR & LOUNGE¡×¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤È·Ú¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç´¥ÇÕ
21:00 ½¢¿²
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
6:30 µ¯¾²¡£»ÙÅÙ¤ò¤·¤ÆÄ«¿©¤Ø¡£¥Ð¥¹¥¯¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ËÂçËþÂ
8:00 ¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê²»³Ú¤Ë¿»¤ë
9:30 ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥¸¥à¤È¥×¡¼¥ë¤Ç·Ú¤¯±¿Æ°
11:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÂ©
12:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
12:30 ÅÌÊâ¤ÇÂçºå¾ë¸ø±à¤Ø¡£¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê
16:00 ¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ç²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢JR¿¹¥ÎµÜ±Ø¤Ø
17:00 ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª JRÂçºå¤«¤éµ¢Ï©¤Ø
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡£¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤¿µÒ¼¼¤È¡¢ÅÁÅý¤ÈÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀß¤¨¤Ë¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¿»¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤âÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¿©¤ÈÂÚºß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡Ê¤Ñ¤Æ¤£¡¼¤Ê¤ª¤ª¤µ¤«¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÇÏ¾ìÄ®3-91
TEL¡§06-6941-8888¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15¡Á24»þ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§¡Á12»þ
ÎÁ¶â¡§1ÇñÁÇÇñ¤Þ¤ê1¼¼7Ëü8930±ß¡Á¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Osaka MetroÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢JR¿¹¥ÎµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬
