¡¡10·î25Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦2ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÎëÌÚ¿¿Ò¡Ë¡¢3Ãå¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.8¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¡¢¥Þ¥ë¥¬¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/¿·³ã3R¡Û¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹È¾Ëå¡¦¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¾Ëå
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤ÎÎÉ¤¤¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯º¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤Ø¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¡¦¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¾Ëå¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¬¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤5ÃåÁè¤¤¤ÇÆþÀþ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¡2Àï2¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢
Êì¡§¥¹¥¥¢
ÊìÉã¡§Motivator
ÇÏ¼ç¡§¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨
3Ãå¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
4Ãå¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¡»°±º¹ÄÀ®
5Ãå¡¡¥Þ¥ë¥¬¡¡ÉðË
6Ãå¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉ
7Ãå¡¡¥ë¡¼¥Á¥§¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¡¡²£»³ÏÂÀ¸
8Ãå¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡¡ÏÂÅÄÎµÆó
9Ãå¡¡¥Ò¥ë¥Ç¥°¥ê¥à¡¡²£»³Éð»Ë
10Ãå¡¡¥É¥Ê¥ë¥ó¥Ð¡¡ÀÐ¶¶æû