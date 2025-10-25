[10.25 J2第34節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

DF 22 久富良輔

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 14 中川風希

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 25 中村涼

MF 18 松下佳貴

MF 30 芹生海翔

MF 50 金子翔太

FW 7 松木駿之介

FW 11 アンデルソン

FW 20 閑田隼人

監督

須藤大輔

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 21 ヘナト・アウグスト

MF 6 小林岩魚

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 26 佐藤和弘

FW 49 ネーミアス

控え

GK 30 石川慧

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 11 熊倉弘達

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

FW 44 内藤大和

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司