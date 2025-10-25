藤枝vs甲府 スタメン発表
[10.25 J2第34節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 25 中村涼
MF 18 松下佳貴
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
FW 11 アンデルソン
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 6 小林岩魚
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 26 佐藤和弘
FW 49 ネーミアス
控え
GK 30 石川慧
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
