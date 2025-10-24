河合郁人がテレビ番組で語った後輩への強烈“束縛”に視聴者ドン引き「ほかの先輩とご飯NG」「退会費5万円」

10月23日、バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）が放送され、タレントの河合郁人（ふみと）がゲスト出演した。そこでの彼の“素顔”に、視聴者の間で困惑が広がっている。

この日は「人との距離感が独特な人たちの夜会!」というテーマで、河合のほか、モデルの山田優姉弟や、タレントのアンミカが出演し、それぞれのライフスタイルが紹介された。

「そこで、河合さんの後輩との距離感が注目を集めました。河合さんと、彼を慕う後輩とで“河合会”を発足したものの、自然消滅してしまったため、今回、新たに会を創設することになったのです。番組ではAぇ!groupの末澤誠也さんとKEY TO LITの佐々木大光（たいこう）さんを新たに招き、会を発足した模様が放送されました。しかし、河合さんの対応が物議を醸したのです」（テレビ局関係者）

河合会の当日、集合時間20分前からスタンバイし、気合十分で登場した河合。まずは、上京した末澤のためにインテリアショップへ向かうと、彼への誕生日プレゼントを買うことに。カーキのジャケットをプレゼントすることになったが、河合は「みんなに言ってね」と、プレゼントを買ってあげたことを周囲に伝え、広めてほしいと懇願。末澤は困惑ぎみだった。

「その後、佐々木さんも合流して、向かった居酒屋で決起集会が開催されました。そこでは、河合会に入ると、ほかの会には行ってはいけないことや、ほかの先輩とご飯に行ってはいけないなど、厳しいルールが設けられていることが明かされ、後輩たちの表情は引きつる一方でした。さらに、退会費として5万円を徴収するなども公表されると、スタジオにいたタレント陣もドン引きしていました」（同前）

厳しい掟が明らかになった河合会。スタジオだけでなく、視聴者からも同じくドン引きのリアクションが……。

《河合くん怖い…こんな先輩嫌すぎる》

《河合くんみたいな先輩しんどい》

X上では、後輩への距離感を疑問に抱く声が多数、寄せられた。

2001年から、当時の旧ジャニーズJr.内のグループ『A.B.C.』（現A.B.C-Z）のメンバーとして活動を開始した河合。アイドル歴は長く、数多くの後輩がいる。しかしこのルールでは、会が自然消滅するのも無理はない。

「7月に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）でも、河合さんは会について言及していました。かつて会に加入していたSnow Manの渡辺翔太さんが、Kis-My-Ft2の千賀健永（けんと）さんと食事に行ったため、強制退会させられたことを明かしています。もちろんネタでやっていることかもしれませんが、後輩が気を遣うのは間違いないでしょう」（前出・テレビ局関係者）

新生“河合会”は、続いていくのだろうか……。