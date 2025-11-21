この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの珍賃貸」がYouTubeで「【京町家】京都の伝統的な住宅を内見したら、生活動線がカオスだった。」と題した動画を公開。リノベーションされた京都の伝統的な住宅「京町家」を内見し、その美しいデザイン性と、裏腹に潜むカオスな生活動線について解説している。



物件は1950年築の木造2階建て。中に入ると、まず京都らしい細長い廊下が迎える。その先には、網代天井が目を引く趣のあるリビングと、風情豊かな坪庭が広がっており、伝統的な和の空間が見事に演出されている。しかし、この物件には驚くべき特徴が2つ隠されていた。



一つ目は、家に2つの階段が存在する「ダブル階段システム」である。2階にある部屋同士は繋がっておらず、移動するには一度1階に下りて別の階段を上る必要がある。この構造に、出演者も「生活動線がカオス」と驚きを隠せない様子であった。



二つ目は、水回りだ。これほどデザイン性に富んだ物件にもかかわらず、浴室はまさかの3点ユニットバス。宅建士のテラさんも「どうして？」と絶句し、リノベーション物件としては大きなマイナスポイントだと指摘した。



伝統的な京町家の魅力と、現代の生活様式とのギャップが浮き彫りになった今回の内見。デザインの美しさだけでは測れない、家選びの奥深さを示唆する内容となっている。



