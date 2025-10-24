『今日好き』曽根凌輔＆天宮芽唯“りょうめい”カップルが破局「すれ違うことが多くなってしまい」
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズの「ハロン編」（2025年）でカップルとなった曽根凌輔（18）と天宮芽唯（18）が23日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを更新し、破局を報告した。
【動画】究極のツンデレ!?りょうめいカップルインタビューの模様
同番組は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。2泊3日の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた。
曽根は、「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』で成立しお付き合いさせていただいた天宮芽唯さんとお別れすることになりました」と伝え「お互いに忙しい日々が続き、遠距離ということもあって連絡をしてもすれ違うことが多くなってしまい、2人で話し合った結果お別れする決断をしました」と説明した。
続けて「りょうめいカップルを応援してくださったファンの皆様、携わってくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、最後は「めいちゃんへ ハロン編で出会ってくれてありがとう。一緒にいる時はつい笑顔になってしまうことが多くて最高の思い出でした。これからの活動も応援してます！これからは、個人としての活動となりますが、今後も温かく見守っていただけますと幸いです」と天宮へメッセージを送った。
天宮は、「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』でお付き合いさせて頂いてた曽根凌輔さんとお別れする事になりました。二人で話し合った結果それぞれの道を進んでいこうとなりました。このような形になってしまい申し訳ございません」と謝罪しつつ、「りょうめいを応援して下さったファンの皆様が居たからこそ幸せな時間を過ごすことが出来ました。本当に感謝しています」とファンへ感謝の言葉を添えた。
また、「りょうすけくんへ りょうすけくんと会っていくうちに色々な姿を見れて嬉しかったです。これからのりょうすけくんの活躍を心から応援してるよ」と曽根へメッセージを送り、「私達に関わって下さった関係者の皆様、沢山支えて下さり本当に有難うございました。これからはそれぞれの道を進んでいきます。「天宮芽唯」「曽根凌輔」として暖かく見守って頂けると嬉しいです」と締めくくった。
【動画】究極のツンデレ!?りょうめいカップルインタビューの模様
同番組は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。2泊3日の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた。
続けて「りょうめいカップルを応援してくださったファンの皆様、携わってくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、最後は「めいちゃんへ ハロン編で出会ってくれてありがとう。一緒にいる時はつい笑顔になってしまうことが多くて最高の思い出でした。これからの活動も応援してます！これからは、個人としての活動となりますが、今後も温かく見守っていただけますと幸いです」と天宮へメッセージを送った。
天宮は、「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』でお付き合いさせて頂いてた曽根凌輔さんとお別れする事になりました。二人で話し合った結果それぞれの道を進んでいこうとなりました。このような形になってしまい申し訳ございません」と謝罪しつつ、「りょうめいを応援して下さったファンの皆様が居たからこそ幸せな時間を過ごすことが出来ました。本当に感謝しています」とファンへ感謝の言葉を添えた。
また、「りょうすけくんへ りょうすけくんと会っていくうちに色々な姿を見れて嬉しかったです。これからのりょうすけくんの活躍を心から応援してるよ」と曽根へメッセージを送り、「私達に関わって下さった関係者の皆様、沢山支えて下さり本当に有難うございました。これからはそれぞれの道を進んでいきます。「天宮芽唯」「曽根凌輔」として暖かく見守って頂けると嬉しいです」と締めくくった。