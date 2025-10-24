日本Ｍ＆Ａが急反騰、ミッドキャップ企業向け施策奏功で上期業績は計画上振れ 日本Ｍ＆Ａが急反騰、ミッドキャップ企業向け施策奏功で上期業績は計画上振れ

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス<2127.T>が急反騰している。２３日の取引終了後、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の２０１億円から２２５億円（前年同期比２１．０％増）へ、営業利益が６８億円から８３億円（同４０．１％増）へ、純利益が４０億円から５０億円（同３３．７％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



成約件数が４８８件（前年同期比７．５％増）、１件当たりＭ＆Ａ売上高が４４６０万円（前年同期比１２．６％増）に上昇しており、商談開始時から成約に至るまでの一連の案件工程管理の徹底やミッドキャップ企業（売上高１０億円以上または利益５０００万円以上の企業）向けの施策が奏功したとしている。



出所：MINKABU PRESS