東京とロサンゼルスを拠点とするブランド「nana-nana」は、矢沢あい氏のマンガ「NANA」とのコラボレーションアイテムを10月28日に発売する。販売期間は10月28日10時から11月14日23時59分まで。一部は受注販売となる。

このコラボレーションアイテムは9月30日から10月5日にフランス・パリで開催されたポップアップストアにて数量限定で先行発売されたもの。「NANA」に登場するキャラクターや物語の世界観や感情を、「nana-nana」ならではのミニマルでアート性の高いフォルムに落とし込み、ファッションとカルチャーが融合する新たなアプローチで表現している。

NANA × nana-nana POP UP STORE in Paris】

A5 PVC BAG (NANA x nana-nana)

色：Black

サイズ：幅148mm×高さ210mm

メーカー希望小売価格：11,000円

※こちらの商品は受注販売のみとなります。

A4 PVC BAG (NANA x nana-nana)

色: Black

サイズ: 幅210mm×高さ297mm

メーカー希望小売価格：13,200円

※こちらの商品は受注販売のみとなります。

A5 TPU TOTE BAG (NANA x nana-nana)

カラーバリエーション：7色

色：Clear, Red, Pink, Grey, Purple, Blue, Light Pink

サイズ: 幅148mm×高さ210mm

メーカー希望小売価格：8,800円