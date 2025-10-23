タレントのマイケル富岡（64）が、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身の恋愛観を語った。

恋愛スタンスについて聞かれたマイケル富岡は、自身の恋愛遍歴を回想。中学時代のスタート時は、1対1の一途なものだったが、ある時「有り余るエネルギー」に気づき“開眼”。「満たされない何か」について考えた結果、「気づいたら学校の子、2、3人と付き合ってました」と振り返った。

しかし大人になり「そういうことって許されないって分かる。でも自分の中では満たされない。どうしたらいいかな」と思案。「数人とお付き合いできるパワーを持ってるけど、世間的にはそれをやるんであれば、（女性が）悲しまないようにやんなきゃいけない。どうしたかっていうと、オープンにするしかない。言っちゃうんです」と明かし、「最初から出しておけば、“分かってるよね”っていう話。隠すのが一番ダメ」と説いた。

これを受けて、番組MCの「かまいたち」濱家隆一が「ちなみにそういう伝え方をして、何人ぐらいの女性と？」と質問すると、マイケル富岡は「マックス12名。その時はJAL、JAL、ANA、東亜国内航空とか。そこプラス外資」とカウント。「CAさんはやっぱり凄くお綺麗なんですよ。海外ロケが多かったりしたんで、帰り際に名刺とかを渡されてそこでお付き合いが始まる」と話すと、濱家の相方・山内健司は「なんでそんなにCAが来るんですか」と驚いた。

「現地でロケで行っている。相手の方も1泊ぐらいのステイがある。そしたら“明日、ご飯でもいかがですか？”みたいな流れになるのが普通なんですよ」というマイケル富岡に、「かまいたち」の2人は「普通なんや！」とビックリ。「例えばCAさんの場合はスケジュールが出る。そうすると今月はこんなような感じで、海外はこれだけ行っている。Aさん、Bさん、Cさんがいたりとかすると、そこで自分もスケジューリングができる」と解説した。

続けて「この時、何日に彼女が空いてるなと思ってデートをする。誰々が来週火曜日に帰って来るから、じゃあその子を優先にしようかなとか、スケジューリングができるわけですよ」と話したが、ともにゲスト出演した俳優・石田純一が、自身も経験があるのか「心配なのが、フライトが変更になることが」と触れると、マイケル富岡は「ちょこちょこある」と肯定。「“飛ばなくなったんで今日会える？”みたいな。“ちょっと待ってね〜”って…」と、慌てて予定を調整する様子に、山内は「管制塔の動きをしてる」とあきれていた。