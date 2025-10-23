カルビー『じゃがりこ』超合金ロボに変身で話題 騎士王じゃがりこキングに「ちゃんと顔がカッコいい」
BANDAI SPIRITSとカルビーは、初のコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』（13,750円・税10%込/12,500円・税抜、送料・手数料別）の予約受付を「じゃがりこの日」である本日23日にスタートさせた。2026年5月に発送予定で、『超合金 じゃがりこキング』は「じゃがりこモード」から「ロボットモード」に変形する。まさかの「じゃがりこ」変身にネット上は驚きの声であふれている。
【写真】槍で攻撃！顔かっけぇ…戦闘モードの『じゃがりこキング』
今回、「じゃがりこ」誕生30周年を記念し、「超合金」ブランドで“楽しい・おもしろい”取り組みができないか？という経緯から商品が誕生。「じゃがりこ」を模したプラスチック製のカップの中に、合金素材を用いたじゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が収納されている。
「超おかしー」（超合金＋お菓子）な遊び心満載の商品で、今後も両社は、「“楽しい・おもしろい”体験の創出を通じて、お客さまへ新たなワクワクを届けてまいります」と説明した。
じゃがりこが超合金ロボに変身するという商品に、ネット上では「想像以上にかっけぇ！カップに入った姿はシュールだけど笑」「サラダの騎士なら、チーズもほしい！」「あずきバーといい、今回のじゃがりこといい、ちゃんと顔がカッコいいのよね」「いつも思うんだけどお菓子なだけにおかしいくらいクオリティー高いもの出すよねこういうの」「中身が変形するんかい！」などと反応している。
