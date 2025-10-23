BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 五等分の花嫁＊ ～五つ子より愛をこめて～」を10月23日より一番くじONLINE、一番くじ公式ショップで順次販売する。価格は1回3,000円。

本商品は、アニメ「五等分の花嫁＊」のキャラクターくじ。A賞からE賞まで、一番くじ美少女フィギュアシリーズ「1/7 Gracemaster」にて立体化された中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月が登場する。このフィギュアは、2024年10月に発売された「一番くじ 五等分の花嫁＊ ～memorial collections～」に使用されたウェディングテーマの描きおろしイラストをフィギュア化したものとなり、これまでの一番くじ アニメ「五等分の花嫁」 シリーズ フィギュアの中で最大の1/7スケール（約22cm）となっている。F～H賞には約25cmのビッグアクリルスタンドがラインナップする。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、五つ子それぞれの新規録りおろし音声を収録した「アラームクロック」が登場。アクリル部分には新婚朝テーマで新規に描き下ろされたイラストが使用されている。

A賞 中野一花 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約22cm

入数：2個

B賞 中野二乃 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約22cm

入数：2個

C賞 中野三玖 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約22cm

入数：2個

D賞 中野四葉 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約22cm

入数：2個

E賞 中野五月 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約22cm

入数：2個

F賞 ビッグアクリルスタンド （ウェディングイラスト）

全5種（選べる）

サイズ：約25cm

入数：5個

2024年10月に発売された「一番くじ 五等分の花嫁＊ ～memorial collections～」のバストアップの描きおろしイラストを基に描き足して作成したイラストを使用。台座にもウェディングテーマをイメージしたデザインが入っている。

G賞 ビッグアクリルスタンド （ぬくもりイラスト）

全5種（選べる）

サイズ：約25cm

入数：5個

1月に発売された「一番くじ 五等分の花嫁＊ ～ぬくもりを分かち合って～」の描きおろしイラストを基に描き足して作成したイラストを使用。台座にはイラストのテーマをイメージしたデザインが入っている。

H賞 ビッグアクリルスタンド （お色直しイラスト）

全5種（選べる）

サイズ：約25cm

入数：10個

F賞で使用しているウェディングイラストの対をなす、お色直しテーマのイラストを新規描きおろし。カラードレスにお色直した五つ子の姿がアクリルスタンドになっている。台座はイラストのテーマをイメージしたデザイン。

ラストワン賞 アラームクロック

サイズ：約20cm

ダブルチャンスキャンペーン

「ラストワン賞 アラームクロック」と同一の賞品と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年1月末日まで開催される。当選数は10個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「ラストワン賞 アラームクロック」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。