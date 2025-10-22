22日、財務大臣、金融担当大臣、そして租税特別措置・補助金見直し担当大臣を務める片山さつき氏が就任会見を行った。

【映像】片山氏が「ザイム真理教」に言及した瞬間

記者からの「ネット上などで財務省を敵視するような言説がある」という指摘に対し、片山氏は以下のように発言した。

「いろいろな要因で大蔵省（財務省）はそういう矢面に立っている。（私は）もう外に出て20年になるが、“ザイム真理教”だからということでデモが起きるような対応・スタンスになってしまってる。『政』と『官』の関係は難しいが、そういうスタンスにならない政策の持って行き方はある。それを数年下から10年下（の後輩たち）に教えることなく私は政治に出たし、おそらく私たちの同期の人たちもそこまでは余裕がなかったことを考えると大変残念だ」

「財政の帳尻を合わせることは手段として出てくることはあるが、（財務省の）究極の目的は、成長する日本を将来に残すことで夢や期待が残る国にならなくちゃいけない。そういう設計に政策の方向や打ち出しを持っていくということをできてなかった。同じ予算を作るにしてもやはり物は言い方、持って行き方もあるという部分は多大だったと感じている」

（ABEMA NEWS）