44歳にして芸歴42年の女優・安達祐実。天才子役としてドラマなどで活躍し、女優として実績を積み重ねてきた彼女は近年、そのルックスから「奇跡の40代」と呼ばれている。離婚から2年、NEWSポストセブンは安達の新恋人A氏との半同棲生活をキャッチした──。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】茶髪カレシと腕を絡めて歩く安達祐実。腰をガッツリ掴んだ「密着デート」

年上俳優、人気芸人、カメラマン……恋多き安達が今回、選んだお相手は意外な男性だった。子どもを学校へ送り出し、新恋人を助手席に乗せて自らハンドルを握って、勤務先まで送迎する姿は、夫婦さながらの光景だった。芸能プロ関係者が語る。

「以前は自身が生まれ育った浅草で生活していた安達さんですが、離婚を機に同所を離れて、現在は都心の閑静な住宅街で長男と暮らしています。

その家にAさんが通うようになり、半同棲となったようです。安達さんの自宅からAさんの勤務先までは電車でも通えますが、わざわざ車で送迎するのは片時も離れたくないという思いが強いのではないでしょうか」

安達が心を許すA氏とはどのような男性なのだろうか。取材を進めると、A氏の意外な勤務先がわかった。

「AさんはNHKの局員で、年齢は安達さんとほぼ同じです。制作会社を経て、数年前にNHKに入局しています。バラエティーやドキュメンタリー、ドラマなどを手掛けています。大きなプロジェクトにも名を連ねるなど、敏腕クリエイターとして局内でも評判です。

これまでは年上の男性との交際することが多かった安達さんですが、同年代のAさんとは気が合う仲で、今年に入ってから2人の距離が縮まったようです」（NHK関係者）

安達が44歳を迎えた9月14日の誕生日には、自身のSNSに《「おめでとう！」と幸せに笑ってくれる人たちに、生まれてきてくれてありがとう、と思う》と綴り、バースデーケーキとカメラを笑顔で見つめる写真を投稿していた。

10月上旬の平日、取材班は現在の2人の姿を目撃した。

正午前に徒歩で外出する安達とA氏。2人ともラフな装いで、部屋着のまま出てきたような雰囲気だ。さすが「奇跡の40代」──ビジュが爆発している。

この日は気温が低く寒かったのか、信号待ちで安達が寒そうにしているとA氏がサッと後ろから手を回して身を寄せる。信号が青になると手を繋いで歩き出す。安達は人目を気にする素振りもなく、あまりに堂々とした姿に道行く人も気づかない。そして2人は和食店に入っていった。目撃した客が打ち明ける。

「安達さんと男性は向かい合って座っていて、表情豊かに語りかける安達の目を男性がじっと見て微笑みながら『うんうん』と頷いて聞き役に徹している感じでした。

安達さんが娘さんの留学の話を相談したりもしていて、相手のことを信頼しきっている雰囲気が伝わってきましたよ。途中、安達さんが自分の蕎麦を『味見してみる？』と、お椀を男性に差し出す場面もありました」

約1時間ほどの食事を終えた安達は、A氏と腕を絡め、2人で自宅へと帰っていった。取材班は別の日の朝も、安達がA氏をNHKに車で送迎する様子を確認している。

安達の所属事務所にA氏との関係、半同棲生活、再婚などについて問い合わせると、「プライベートに関することは本人に任せており、こちらからお伝えすることはいたしかねます」と、回答した。一方のNHKも「職員個人に関することについては、お答えしていません」と否定することはなかった。

3度目の結婚は果たして──彼の腕を絡めるように幸せな未来を引き寄せられるだろうか。

（了。前編から読む）