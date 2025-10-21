LINEでたった3秒！YouTube動画を送信・保存する超簡単テクニックをLINE専門家・ひらい先生が伝授
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『LINEでたった3秒！YouTube動画を送信・保存する超簡単テクニック公開！』と題した動画で、LINE専門家・ひらい先生がYouTube動画を友達にすばやく送信する方法について解説した。動画の冒頭、ひらい先生は「何これ面白いなーっていう動画があったとすると…」と語り、YouTubeを見ていてシェアしたくなった時の具体的な操作方法を紹介した。
ひらい先生は、自身の「ラクラクLINE教室」の動画を例に説明。「動画をタップしていただいて…再生した状態で、この動画が『めちゃくちゃ面白いじゃん』とか『めちゃくちゃ便利だ』って思った時」にどうLINEで送ればいいか、という疑問に答えた。ポイントは「共有」ボタンだと強調し、「こちらがですね、この共有というところがあります。共有をタップしていただくと、いろんなアプリが出てきます」と手順をわかりやすく説明。
もしLINEがすぐに表示されない場合はどうすればいいのか、という点にも触れ、「もしLINEない場合は…右側にスワイプしてみるといろいろアプリがあるので、この辺りですね、ちょっと見ていただいて、LINE探してみるとあるかなと思います」とアドバイスした。そして、見つけたLINEアイコンをタップすることで、YouTube動画を即座にLINEで共有できることを実演。「これはめちゃくちゃ便利！」と、その手軽さを強調した。
最後には、「LINEを使えば、気になったYouTube動画をあっという間に友達にもシェアできる」とまとめ、誰でも簡単に試せるテクニックであることを改めて訴えかけて動画を締めくくった。
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com