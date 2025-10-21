この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINEでたった3秒！YouTube動画を送信・保存する超簡単テクニック公開！』と題した動画で、LINE専門家・ひらい先生がYouTube動画を友達にすばやく送信する方法について解説した。動画の冒頭、ひらい先生は「何これ面白いなーっていう動画があったとすると…」と語り、YouTubeを見ていてシェアしたくなった時の具体的な操作方法を紹介した。

ひらい先生は、自身の「ラクラクLINE教室」の動画を例に説明。「動画をタップしていただいて…再生した状態で、この動画が『めちゃくちゃ面白いじゃん』とか『めちゃくちゃ便利だ』って思った時」にどうLINEで送ればいいか、という疑問に答えた。ポイントは「共有」ボタンだと強調し、「こちらがですね、この共有というところがあります。共有をタップしていただくと、いろんなアプリが出てきます」と手順をわかりやすく説明。

もしLINEがすぐに表示されない場合はどうすればいいのか、という点にも触れ、「もしLINEない場合は…右側にスワイプしてみるといろいろアプリがあるので、この辺りですね、ちょっと見ていただいて、LINE探してみるとあるかなと思います」とアドバイスした。そして、見つけたLINEアイコンをタップすることで、YouTube動画を即座にLINEで共有できることを実演。「これはめちゃくちゃ便利！」と、その手軽さを強調した。

最後には、「LINEを使えば、気になったYouTube動画をあっという間に友達にもシェアできる」とまとめ、誰でも簡単に試せるテクニックであることを改めて訴えかけて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

YouTube動画の簡単シェア方法を徹底解説
02:31

友達や家族へのLINE送信を5秒で！
03:05

視聴者の質問に答えます＆次回予告

関連記事

【本当は教えたくない】LINEで既読をつけずに内容をチェックする3つの方法 | LINE専門家ひらい先生が解説

【本当は教えたくない】LINEで既読をつけずに内容をチェックする3つの方法 | LINE専門家ひらい先生が解説

 LINE既読スルー問題からプライバシー設定まで悩み30連発をLINE専門家ひらい先生が一挙解決！

LINE既読スルー問題からプライバシー設定まで悩み30連発をLINE専門家ひらい先生が一挙解決！

 LINE専門家・ひらい先生 「友達追加だけではNG」“メッセージ届かない”時の盲点を徹底解説

LINE専門家・ひらい先生 「友達追加だけではNG」“メッセージ届かない”時の盲点を徹底解説
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひらい先生のらくらくLINE教室_icon

ひらい先生のらくらくLINE教室

YouTube チャンネル登録者数 4230人 248 本の動画
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com
youtube.com/channel/UCxycVXoctaZmPfXEFbh8-eQ YouTube