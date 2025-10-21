オードリー若林、SNSの文化に不満爆発「やめさせろ、これ」 小中学校で必修化された“ダンス”が自身にも影響

10月17日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、オードリーの春日俊彰による特別授業「なぜ日本人は英語が苦手なのか？」の後半戦が放送。

前回に続き、日本の英語教育がたどってきた“しくじりの歴史”を紐解くとともに、英語力を伸ばすための実践的な学習法を紹介した。

授業ではまず、文教大学・阿野幸一教授監修のもと2000年代の英語教育について解説した。

2000年代に導入された“ゆとり教育”の影響を取り上げ、英語教育が大きく後退したことを指摘。

春日は「2020年代と比べて2000年代は学習する英単語数が半分以下だった」と具体的な数値を示し、グローバル化が進むなかで学習量が減るという逆行が起きていたと説明した。

また、英単語の習得法として、自分の感情や周囲の状況を英語でつぶやく「リハーサル」学習法を紹介。

これに英語塾特別講師も務める実業家・インフルエンサーの岸谷蘭丸は「これはだいぶやってました」と同意し、「4年ぐらい、シャワー入ってるときの20分は1人で英語をずっと喋るっていうのをやっていた」と体験談を語った。

2012年に英語よりも先にダンスが小中学校で必修化されたことにも話が及び、これに対してオードリーの若林正恭は「嫌だね」「スカしてたらなんか言われるし」と自身の学生時代を想像してコメント。

さらに「今みんなダンス踊るじゃん、SNSとかで。これのせいなの？」「告知動画で踊らされる。やめさせろ、これ」とSNSのダンス文化に対する本音を漏らし、笑いを誘っていた。