出口夏希「私、ちょっとしたことで、すごくしあわせを感じやすい」
女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁。それに伴いインタビューに答え、“ちょっとしたしあわせ”を感じる瞬間について語った。
昨年まで14年間イメージキャラクターを務めていた女優・新垣結衣からバトンタッチ、今回、新たなイメージキャラクターに就任した出口。撮影後のインタビューでは、「CMでは“雪のような口どけ”を表現した、出口さんのしあわせそうな表情がとても印象的です。普段“ちょっとしたしあわせ”を感じる瞬間はどんな時ですか？」と質問を受ける。
これにで出口は「私、ちょっとしたことで、すごくしあわせを感じやすいタイプで。おいしいもの食べたりとか、今日はいっぱい寝れたなとか、お仕事早く終わったなで、すごくしあわせを感じてます」とコメント。
また、「冬といえば、たとえばどんな食べ物がお好きですか？」と聞かれると、出口は「冬といえば…なんだろうな…？ 冬といえば鍋とか思いつくんですけど、お鍋好きすぎて、年中食べてます（笑）」と笑った。
