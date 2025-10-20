ザ ストリングス 表参道「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、「ANNA SUI（アナ スイ）」コラボのハロウィンナイトイベントを開催。

ザ ストリングス 表参道では、1階「Cafe & Dining ZelkovA」にて、ニューヨーク発の世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI」とのコラボレーションによるハロウィンナイトイベントを、2025年10月30日（木）・10月31日（金）の2日間限定で開催します。

10月31日（金）のハロウィン当日は、ザ ストリングス 表参道のロビーラウンジからエントランスがランウェイへと姿を変え、一夜限りのANNA SUIのファッションショーをお届けします。

ファッション・アート・カルチャーの発信地であるニューヨークの多様な文化や価値観が息づくザ ストリングス 表参道で、1981年にニューヨークで誕生し、世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」とのコラボレーションによるスペシャルなハロウィンナイトを開催いたします。

10月30日（木）のハロウィン前夜は、Cafe & Dining ZelkovAのプリフィックスディナーにデザートはコラボレーションの『アナ スイ ファンタジーパフェ』を付けたこの日だけの限定コースをお届け。

10月31日（金）のハロウィン当日は、18:30の来店予約限定で、ロビーラウンジからエントランスエリアで行われるANNA SUIのファッションショーのライブ感あふれる、非日常な雰囲気を感じながら、ダイニングエリアでのディナーをお楽しみいただけます。ディナーは、アフタヌーンティースイーツも楽しめる特別なコースを提供します。

さらに、2日間限定のハロウィンナイトプランには、ANNA SUI NYCのスカーフのノベルティや、指定ドレスコード着用の方へANNA SUIカクテルのプレゼントなどスペシャルな特典を用意。今年のハロウィンはザ ストリングス 表参道で、ファッショナブルで華やかなハロウィンナイトをお過ごしください♪

プラン詳細

・10月30日（木） - 【17:00〜20:00来店】 ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／ANNA SUI ファンタジーパフェ

＜特典＞

ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

・10月31日（金） - 【18:30来店限定】 ランウェイview ディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／アフタヌーンティースイーツ5種

＜特典＞

ランウェイview（19:00〜19:30）、ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

※ショーの時間は当日の状況によって変更となる場合がございます

・10月31日（金） - 【19:30〜20:00来店】 ANNA SUI ファンタジー&ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／アフタヌーンティースイーツ5種

＜特典＞

ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

ハロウィンナイト限定ノベルティ & ドレスコード

ハロウィンナイトの2日間は、ご予約いただいたお客様にANNA SUI NYCのスカーフのノベルティをプレゼント！

さらに、ANNA SUIをイメージする【パープル・ブラック・ゴールド・ローズ・蝶・黒猫】 のうちいずれかの指定ドレスコードを身に着けて来店されたお客様へANNA SUI カクテルをお一人様1杯ずつプレゼント！（アルコールまたはノンアルコール選択可）

■ハロウィンナイトイベント概要

【開催日時】2025年10月30日（木）17:00〜22:00

2025年10月31日（金）18:30〜22:00

※10月31日（金）のみ、19:00よりANNA SUI 2025AW ファッションショー開催

【開催場所】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道 1F

【 料 金 】・10月30日（木） - ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース ￥8,600

・10月31日（金） - 18:30来店限定 ランウェイview ディナーコース ￥8,600

・10月31日（金） - ANNA SUI ファンタジー&ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース ￥8,600

*ご予約いただいたすべてのお客様にANNA SUI NYCのスカーフのノベルティプレゼント

*プランご予約のお客様で以下のドレスコードに当てはまる場合、スペシャルドリンク1杯プレゼント

＜ドレスコード：パープル・ブラック・ゴールド・ローズ・蝶・黒猫＞

※すべて税金、サービス料込

※ランウェイはロビーラウンジからエントランスエリアにて実施、ご予約のお席はダイニングエリアとなり、ご観覧もお席でのご案内となりますため座席の位置によっては見えづらい場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【 予約 】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft_as.html#halloween

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA （カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30〜22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/