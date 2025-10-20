〈食べログ3.5以下のうまい店〉噂の謎アカウントがついに現実に！ 伝統製法で作る焼きたてトルティーヤが自慢の専門店

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はタコスナビゲーター、トルティーヤ研究家として活躍する吉川孝一郎さんに、東京・代々木上原のトルティーヤ専門店を教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、トルティーヤ研究家の吉川孝一郎さんが教えてくれた、伝統製法で焼き上げる本格トルティーヤが話題の店を紹介。

伝統製法で焼き上げる日本初のトルティーヤ専門店

焼きたて生地のおいしさが際立つ、本場のトルティーヤ料理を味わえる

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー！

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

代々木上原駅南口を出て目前の坂に立つ複合施設「CABO」の1階。カフェの脇の通路を進んだ先にあり、サボテンが目印

ここ数年、各地に専門店がオープンし、自宅でパーティーをする人も増えるなど、ブームが拡大中のタコス。そんな中、全国のタコス店関係者やメキシカン好き、中南米・メキシコ出身の人々が“本物の味”を求めてこぞって足を運んでいるのが、小田急線代々木上原駅からすぐの場所にある国内初のコーントルティーヤ専門店「Tortilla Club TORTILLERIA（トルティーヤクラブ トルティレリア）」。

タコスブームといっても、そのベースとなる生地・トルティーヤはまだ日本では馴染みがないこともあり、食べログの点数は2025年10月時点で3.31。しかし、口コミを見ると「出来立ての生の生地のおいしさに驚いた」などのコメントが並び、店頭に行列ができることもしばしば。日本における本格トルティーヤの拠点として、今後新たな食カルチャーを牽引していく存在になりそうな注目店だ。

吉川さん

トルティーヤにこだわったお店です。本当にトルティーヤがおいしかったですし、具材やサルサもおいしく理想的なタコスが味わえました。メニュー数は少ないながらタコス以外のメニューも本当においしいです。

木やレンガなどのナチュラル素材の中でイエローの壁が映える温かみのある内装は自社で手掛けたもの

店内のイートインスペースは4〜6名が利用できるスタンドカウンターのみ

トルティレリア（スペイン語でトルティーヤ店）の名を掲げている通り、メインで販売しているのはトルティーヤ。毎日店内で焼きあげるトルティーヤを、フレッシュまたは冷凍で量り売りをしている。

当初はトルティーヤの量り売りのみをする店を想定していたため、店内はレジカウンターとスタンドカウンターのみのコンパクトな空間。しかし、馴染みのない日本で販売するにはまず味を知ってもらうことが必要と考え、店頭で食べられるタコスなどのトルティーヤ料理を提供することに。

これが評判となりイートインを求める声が増えたため、通路沿いにテラス席を増設。このカジュアルさも、おやつやちょい飲みに適したトルティーヤ料理とマッチし、人々を引きつけている。

全10席のテラス席。緑もあり、気候がいい季節は心地よく過ごせる

吉川さん

小さなお店ですが、非常におしゃれでスタッフもとてもフレンドリーです。メスカルなどメキシコのお酒もあるので料理と一緒にちょい飲みも楽しいです。晴れている日には外のテラスで食べるのも気持ちがいいです。冷凍のトルティーヤなどが買えるのも同店の一番の売りかもしれません。

ゴールは「トルティーヤを日本の主食に」

代表の片山純さん

「ブームではなく、カルチャーを作りたいんです」と話すのは、代表の片山純さん。

もともと飲食店とは無縁の、家具や内装の会社に勤めていたのだが、2019年に「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」にも選出されている東京・三軒茶屋のメキシコ料理店「Los Tacos Azules（ロス タコス アスーレス）」で食べたメキシカンタコスのおいしさに衝撃を受ける。

「アボカド一切れをのせただけのシンプルなタコスでした。それなのに、こんなにおいしいなんてありえない！といろいろ調べた結果、秘密は生地だと気づいて。コーントルティーヤの奥深さを知りました」

メキシコにあるトルティーヤメーカーが日本にやってくるというストーリーで、架空の店の外観画像も作成し、インスタグラムに掲載していた 写真：お店から

その後自ら再現するため試行錯誤を重ね、アメリカから製粉機を取り寄せて、ついに理想の味を作り出すことに成功。そこで「将来コーントルティーヤを日本の主食のひとつにしたい！」と、トルティーヤメーカーになることを決意する。しかし、事業を始める資金も場所もなかったため、あることを思いつく。

「まずは架空でやってみようと。メキシコにある『ニュークラシック トルティーヤクラブ』という架空のトルティーヤメーカーのお店として、思いついたイメージやストーリーをインスタグラムで発信したんです。実際にはまだ何もないのに、オリジナルのスタッフTシャツを販売したりして（笑）」

「バックプリント半袖Tシャツ」3,500円は、“キッチンクルーが着用”との紹介文付きでお店がオープンする前から販売していた

やがて各地のタコス店店主やメキシカン好きの間で謎のアカウントとして注目されるように。実在するのかもわからないまま認知度があがっていく中で、代々木上原の商業施設でテナントを募集していた理想的な物件に出会い、即決。

想定していたよりもずっと早く夢が現実となり、2023年6月に店のオープンに至ったのだった。

毎日店内で焼きあげるトルティーヤを量り売りで提供している。フレッシュ100g（8枚）〜 5円／g、フローズン5枚入り500円〜

製粉した生地（マサ）をプレス機で均一に薄く伸ばし成形していく

そもそもトルティーヤは大きく分けて2種類あり、トウモロコシ由来の「コーントルティーヤ」と、小麦粉由来の「フラワートルティーヤ」がある。

「Tortilla Club TORTILLERIA」で提供しているのは、メキシコで主食として食べられているコーントルティーヤ。さらにこのコーントルティーヤにも種類があり、同じ原料でも何で作るかで仕上がりに大きな違いが出る。

製粉した生地を、素焼きの皿の伝統的な調理道具「コマル」で焼き上げる。押し付けて焼くことで生地が膨らみ、この膨らみがおいしいトルティーヤのサインだという

現在、日本で流通しているコーントルティーヤは、焼き上げた生地を乾燥させて粉にした「マサ ハリナ（マサ粉）」というインスタント用の粉とぬるま湯をこねて作られているものがほとんど。

これに対して同店では、民族が代々育ててきた メキシコの在来種トウモロコシを取り寄せ、調理・製粉したなま生地「マサ」を使用。乾燥トウモロコシを石灰水で煮込んでから約半日漬け込む「ニシュタマリゼーション」という伝統製法の工程を経ることで、豊かな香りと濃厚な味わいが引き出されるだけでなく、栄養価も大幅にアップ（※）。こうして毎朝製粉した生地を一枚一枚焼き上げている。

※ニシュタマリゼーション（石灰処理）を行ったトウモロコシの栄養価は、白米と比べてカルシウムが12倍、鉄分が11.5倍、ビタミンB群の一種・ナイアシンが13倍にもなることがわかっている。また、赤や青の品種には抗酸化成分・ポリフェノールも含まれる。

「焼きたてトルティーヤ」100円／1Pのみで食べてもおいしい。メキシコではトルティーヤをくるくる巻いて、そのまま、または少量の塩をつけておやつとして食べられているとか

「このなま生地で焼き上げるコーントルティーヤは、そのまま食べてもおいしいですし、実はきんぴらやひじきなど和の具材とも相性がいいんです。なんでも手軽に巻いて食べられて、しかも無添加で栄養価も高い。タコスだけでなく、パンやお米に代わる主食としてぜひ活用してほしいですね」（片山さん）

一般的なイエローのほか、ブラックやレッドなど6種類のトウモロコシを日替わりで使用している

さらに、毎日違う色のトウモロコシを使って製粉し、日ごとに違う色のトルティーヤを味わえるのも同店ならでは。白や黄色など、色の薄いものは甘みがあり、肉料理などしっかりした味付けの食材と相性がよく、赤や青など色が濃いものは粘り気とコクがあり、和の食材に合うという。食べ慣れてきたら、トルティーヤの色ごとに合わせる具材を考え、好みの味を探してみるのも楽しそうだ。

吉川さん

タコスの味はほぼトルティーヤで決まると言っても過言ではありません。ぜひメキシコ産在来種トウモロコシから作られたトルティーヤのタコスの他、ソペスと言われるメキシカンカナッペやトスターダスと言われる揚げたトルティーヤの一品なども食べてみてほしいです。

焼きたての生地とサルサ選びに心躍る！「タコス・カルニータス」

「トルティーヤクラブコンボ」2P 1,100円（生地はタコス、具材はカルニータスをセレクト）。生地にはホワイトコーンを使用

料理は、3種の生地（2ピースで1セット）と3種の具材から2ピース分をそれぞれセレクトしてオーダー。そこに3種類の特製サルサとパクチーセットが付いてくるので、好みでトッピングして味わうのが基本スタイルとなっている。

生地の中でも、やわらかなトルティーヤ「タコス」は、一番オーソドックスなタイプだが、なま生地ならではのきめ細かな舌触りとトウモロコシの豊かな風味に、新鮮な感動があるはず。

具材のカルニータスは、豚肉をスパイスと一緒にラードで長時間煮込み、カラッと焼いてある。シンプルな塩味とホロホロの食感でどのトルティーヤとも相性がよく、一番人気。

左上から時計回りに、食べるラー油風の「サルサ・マチャ」、赤いトマトの「サルサ・ロハ」、パクチー、トマティーヨ&アボカドの「サルサ・ヴェルデ」

「トルティーヤクラブコンボ」についている3種のサルサとパクチーのセットも、トルティーヤの味わいを引き立てる欠かせないアイテム。

サルサ・マチャは、4種類の唐辛子とピーナッツ、スパイスをブレンドしたオイルベースのサルサ。メキシコ風の食べるラー油のような味で、豆腐や麺料理のアレンジにも使える。

サルサ・ロハは、ローストしたトマトと玉ねぎを主体とした赤いサルサ。カルニータスのタコスやチップスと相性がいい。

サルサ・ヴェルデはフレッシュなトマティーヨ（緑色のほおずき）やアボカドを使用した緑のサルサ。酸味とまろやかなコクを感じられる。

サルサはどれも単品では辛みがあるものの、トルティーヤと合わせると気にならないので辛いものが苦手な人も安心してお試しを。

サルサの組み合わせはお好みで。贅沢に全部のせするのもアリ

吉川さん

焼きたてのトルティーヤはもちろんのこと、一緒に出されるサルサやトッピング類で自分好みにカスタマイズできるのがとてもいい。ワカモレサルサ（サルサ・ヴェルデ）とサルサ・マチャを組み合わせるのがおすすめです！

タコスだけじゃない！ ハマるトルティーヤ料理がほかにも

新感覚のメキシカンカナッペ「アルパストールのソペス」

「トルティーヤクラブコンボ」2P 1,100円（生地はソペス、具材はアルパストールをセレクト）。生地にはイエローコーンを使用

トルティーヤ専門店ならではのラインアップで、ぜひ味わっておきたいのが、生地を厚めに焼いてからお皿形に成形し、さっと揚げた「ソペス」。表面はパリッと、中はしっとりとしていて、同じ原料でもタコスとはまた違う味わいと食感を楽しめる。

具材のアルパストールは、スパイスでマリネした豚肉の上に、ダイス状にカットしたフレッシュパイナップルをトッピングしたもの。甘辛い味付けが食欲をそそる。

吉川さん

メキシカンカナッペのソペスを食べられるお店は都内でも少なく貴重です。こういったタコス以外のアントヒートス（トウモロコシ生地から作られた一品）に力を入れているところも、トウモロコシから生地を作っているお店の強さです。

メスカル片手に楽しみたい本格味「チキンピピアンヴェルデのトスターダ」

「トルティーヤクラブコンボ」2P 1,100円（生地はトスターダス、具材はチキンピピアンヴェルデをセレクト）。生地にはレッドコーンを使用

トルティーヤを揚げた生地「トスターダス」は、パリッと軽やかな食感で、大きめなクラッカーのような感覚で食べられる。

具材のチキンピピアンヴェルデは、緑色のほおずき「トマティーヨ」ソースで煮込んだチキンで、鶏肉の旨みが広がりつつも酸味のあるあっさりした味わい。

こちらもサルサやパクチーでカスタマイズ。かなり食べ応えもある

吉川さん

ヴェルデソースの酸味と揚げたトルティーヤであるトスターダがよく合います。本格的なメキシカンな味です。メスカル飲みながら食べたいメニューです。

つまみにもおやつにも！ 濃厚風味の「トルティーヤチップス」

「トルティーヤチップス」550円

焼き上げたトルティーヤの形が悪いものを冷凍しておき、ある程度たまったら油で揚げてチップスに。毎日使用するトウモロコシを変えているため、色はランダムに混ざった状態になっている。味付けは軽く塩をふってあるのみだが、パリッと軽やかな食感の後に濃厚なトウモロコシの味が広がり、ついつい手が止まらなくなる。

自宅で楽しめる袋入り583円も人気

吉川さん

トウモロコシ粒から作られた生地のトルティーヤチップスはトウモロコシ本来の味がします。メキシコ在来種トウモロコシならではの味わい。子どものおやつにも、お酒のおつまみにも最適です。

正真正銘、実在するトルティーヤ専門店へようこそ！

まだまだタコス店と混同されがちだが、トルティーヤを通して新たな食文化を共有する場所を提供している「Tortilla Club TORTILLERIA」。

実はすでに自社工場での大量生産をスタートする準備も進めているという。

「ゆくゆくは、街のスーパーやコンビニに、普通にトルティーヤが並ぶようになればと。また、具材は何を包んでもいいので、タコスに限らず1週間に1回ぐらい、家の晩ごはんに差し込むとか、そんな風に試してもらいたいですね」

まずは一度、本場の焼きたてコーンコルティーヤを味わいに足を運んでみて。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆Tortilla Club TORTILLERIA住所 : 東京都渋谷区上原1-32-3 CABO uehara 1FTEL : 03-6804-9712

吉川孝一郎

タコスナビゲーター、トルティーヤ研究家。タコスとメキシコ料理を広める人。中華料理店の息子で2児の父。「タコスメルカド」の店長として自身のお店を経営する傍ら「マツコの知らない世界」「満天☆青空レストラン」「秋元康 いいこと聴いた」などメディアへの出演も多岐にわたる。

文：當間優子、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

