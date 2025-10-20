この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世界で今何が起こっているのか？世界の金融基盤が揺らぎ始めている理由について紹介します！」と題した動画で、長らく「なんだかんだ言っても、ドルが一番強い」とされてきた世界金融の常識が大きく揺らぐ現状について、自らの経験と独自視点から徹底解説した。



冒頭で宮脇氏は「世界の金融システムの基本となるようなところが揺らぎ始めている」と提起。米ドルが世界の基軸通貨とされてきたものの、「今ドルも下がっていますから、ドル円のチャートを見るとマシに見えるだけで、実際はドルも円も両方下がっている」と警鐘を鳴らした。



実際に、今年のドルインデックスが50年ぶりのワースト水準となる10%以上の下落を記録し、「リーマンショックの時ですら、こんなことにはならなかった」と大きな危機感を示す。その一方で「ゴールドの価格は40%以上も上昇し、とんでもないことになっている」「世界の中央銀行もゴールドに資産を移している」と、ドル離れと金への資産シフトが世界的に加速する現状を伝えた。



この背景には、「アメリカの利下げ」「アメリカの天文学的な債務膨張」「脱ドル化のムーブメント」など複合的な要因があるとし、「国のお金の価値は借金が増えれば増えるほど下がってしまう。今のアメリカは関税政策でも迷走し、不信感につながっている」と核心を突く。



また宮脇氏は、「今まで当たり前だったルールが通用しなくなるのではという『制度的不安』が世界中に広まり、従来の投資行動は簡単に継続できなくなる」と分析。実際、日本人が円と米ドルに資産配分を偏重させたままでは「危険すぎる」と警鐘を鳴らした。



対策として、「通貨の分散」「不動産や現代アートといった現物資産への投資」「デジタルゴールド＝ビットコインを長期視点で少額でも持つ」「暗号通貨は家庭教師を雇って習うことが最短」とアドバイス。「特に暗号通貨は保管や送金が非常に難しく、間違えれば一瞬で大損しかねない。詳しい人に直接マンツーマンで教わるのがベスト」と、自身の失敗例や堀江貴文氏の例も交えてリアルな注意喚起も行った。



最後に宮脇氏は「こうした時代だからこそ高いリテラシーと正しい知識が必要。」とメッセージを送り、動画を締めくくった。