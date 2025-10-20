¡Ú¿¹²í»Ë¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯10·î19Æü J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìvsµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡¾ÅÆî 1¡Ê1-0¡Ë1 µþÅÔ
15:03 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ Æþ¾ì¼Ô¿ô 11,688¿Í
¾ÅÆî¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¾ÅÆî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£29Ê¬¡¢ÃæÌî¿ºÈ¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤ÈÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬Æñ¤Ê¤¯·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¡£36Ê¬¡¢¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤¬¿Ü³±ÑÂç¤òÅÝ¤·¤ÆPK¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¿¿ÅÄ¹¬ÂÀ¤¬ÊÒ¼ê¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÎëÌÚµÁµ¹¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ê¿ôÅªÍÍø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ç¼çÆ³¸¢¤â°®¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸×¤Î»Ò¤Î°ìÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤âÁ°Êý¤Ë½³¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áµþÅÔ¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ÅÆî¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤è¤µ¡×¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é»þ¤¬²á¤®¤ë¤Î¤À¤±¤òÂÔ¤Ä¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë±¿¤Ï¸þ¤¡¢90+10Ê¬¡¢»³ÅÄÉö´î¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¿Ü³¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿¹²í»Ë¡Ê¤â¤ê¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¹â¹»¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ïÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2009Ç¯ËÜ³ÊÅª¤ËÆÈÎ©¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºà¤Ç³¤³°¤ËËèÇ¯Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï1¿Í¤À¤±Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÆüËÜÀï¼èºà¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡¢ÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡£2019Ç¯11·î¤è¤êÍÎÁWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¿¹¥Þ¥¬¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È