10月18日、俳優で歌手のディーン・フジオカが自身のファンクラブサイト「FamBam」で離婚を発表した。

「この日、俳優のディーン・フジオカさんは自身のファンクラブサイトにて、『私事ではございますが、この度、妻と私は結婚生活に区切りをつける決断をいたしました』と報告しました。『長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました』とも明かしており、重たい決断だったことを匂わせています。『これまでの結婚生活の中で、妻は家族に惜しみない愛情を注ぎ、私自身の活動も支え続けてくれました』という記載からは、家族への感謝が感じられます。

突然の発表にXでは、ファンからは驚きの声とともに元妻へ感謝の言葉に称賛の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

モデル、俳優、そして歌手などと多才に活躍する彼だが、愛妻家としても知られてきた。

「ディーン・フジオカさんの名前を一躍全国区にしたのは、2015年放送のNHK連続テレビ小説『あさが来た』でのこと。ヒロインを支える五代友厚役を演じ“五代さま”と話題に。一躍人気俳優の仲間入りを果たしました。

その後は様々なジャンルで活躍し、『空飛ぶタイヤ』（2018年公開）では日本アカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、俳優としての評価も高い。10月からは、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）への出演が控えています。

一方プライベートでは、役柄に影響が出ないようにと私生活を明かさない俳優も多いなか、ディーンさんはこれまでにもInstagramなどで家族への思いを綴ったり、一緒に過ごす写真などを載せてきました。家族は子供も含めて海外に住んでおり、別居婚状態は長かったのですが、家族仲が良好なことでも有名でした。

4月に公開した家族との様子では、太ももにがっつりとタトゥーが入った妻の様子が話題にもなりました。子供たちと触れ合う様子もオープンにしており、ファンからも好感を持たれていたのですが……」（芸能記者）

2012年に公式サイトで結婚を発表したディーン。2014年に双子、2017年には第三子が生まれている。その双子が生まれ、『あさが来た』で注目を浴びていた2015年当時、『女性自身』のインタビューにはこう答えていた。

「彼女と同じ時間を過ごすことで、心がおだやかになるんです。それで気づかされました。自分が帰属できる“家”が欲しいと苦しんでいたけど、それは物理的な家や国ではないんですね。自分のハートがやすらぐ人といると、そこが“家”になるんです」

こう家族への愛を語っていたディーンだが、一方で、離れた場所で暮らす妻子への寂しさも胸に秘めていたようだ。俳優業で頭角を現わしはじめた当初、彼は同誌のインタビューに「最近は日本の仕事も増えてきたので、東京に住むことを考えています」としつつも、「実は妻とはふだんから英語で会話していて、彼女は日本語がまったくできないんです。それが心配で……」と語っている。

このインタビュー以降、実際に日本での仕事が増えていったディーン。多忙の中で、心安らぐ“家”への遠さが際立ってしまったのだろうか。