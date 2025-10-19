エンブロイダリー（手前）

　３歳牝馬（ひんば）三冠の最終戦、第３０回秋華賞（ＧＩ）が１９日、京都競馬場で行われ、エンブロイダリーが桜花賞（同）との２冠を達成した。

　２着にエリカエクスプレス、３着にパラディレーヌが入った。