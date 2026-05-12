ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）桜花賞秋華賞を制した昨年の２冠牝馬エンブロイダリーが３つ目の勲章を獲りにきた。前哨戦の阪神牝馬Ｓでは、同世代のカムニャックを振り切って勝利。森一師は「前走を逃げたのは枠順の関係ですね。想定した範囲内の競馬でした。道中で気負う感じもなく、息もしっかり入って、最後の脚もしっかりしていて強い内容だった」と、満足げに振り返る。前走後は２週間の短期放牧。レース