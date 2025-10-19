ダメ業種の倒産から学び、コレをやる企業は絶対結果が出ます。全てはあなた次第で決まります
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」では、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が「ダメ業種の倒産から学び、コレをやる企業は絶対結果が出ます。全てはあなた次第で決まります。」と題し、最近急増している経営コンサルタントの倒産について自身の見解を語った。
冒頭から市ノ澤氏は、「結局、どれだけ机上の空論を並べても、経営というのは結果が出なければ、何の意味もない。これが経営コンサルの倒産に繋がっているよね」とばっさり。「プロとして経営を教えるはずの経営コンサルタントが倒産って本末転倒だよね」と厳しい一言を放った。実際、東京商工リサーチのデータを引用し、経営コンサルの倒産件数が2023年1月から10月の10ヶ月だけで116件、前年の1.5倍に急増している事実を紹介した。
経営コンサルタントがなぜ倒産してしまうのか--その最大の要因として「そもそも経営のプロじゃなかった。MBAや中小企業診断士などの資格・知識はあるが、実体験に基づく“実践力”がない人が多い」と解説。市ノ澤氏は例え話も交え、「座学でサッカーの戦術を学んでいても、実際にプレーできなければ意味がない。それと同じで、経営も知識だけでは結果が出ない」と主張した。
また、契約継続率やLTV（ライフタイムバリュー）の視点からも、「いくら営業トークで仕事を取っても“中身”が伴っていなければすぐに契約を切られる。LTVが上がらなければ利益が出ず、集客コストばかりがかさむ」と現実を突き付ける。その上で「質のいいサービス・商品を提供できていれば、契約を切る理由がない。コンサル業は基本的に赤字になりにくいのに倒産するのは、お金の使い方とサービスの質が低い証拠」と論じた。
さらに市ノ澤氏は、「必要以上に期待値を上げれば、サービスの内容が伴っていなければ失望に変わる」と、営業手法や契約後のギャップにも注意を促した。「見極めをしないと、お金を無駄にする結果になってしまう。頼む相手を選ぶ、無料で学べるコンテンツを活用することも大切です」と提言している。
最後に、「結局、動かなければならないのは社長自身。楽して稼げるなんてことはない。コンサルタントを有効活用して黒字化し、自社をしっかり成長させてほしい」と締めくくった。今後もチャンネルでは、黒字経営のためのリアルなノウハウを発信していくとし、視聴者にチャンネル登録と学びのアウトプット、LINE登録、および事業相談への参加も呼びかけている。
