[10.18 J3第32節](白波スタ)

※15:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 16 山内康太

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 28 ヘナン

DF 44 青木義孝

MF 6 渡邉英祐

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 73 田中稔也

FW 9 アンジェロッティ

FW 18 河村慶人

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 21 相馬丞

DF 23 小島凛士郎

DF 29 岡崎慎

MF 15 井堀二昭

MF 19 稲葉修土

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

DF 77 橋本清太郎

MF 3 永野修都

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

MF 42 金浦真樹

MF 66 土肥航大

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎