鹿児島vs鳥取 スタメン発表
[10.18 J3第32節](白波スタ)
※15:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
DF 77 橋本清太郎
MF 3 永野修都
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 42 金浦真樹
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
