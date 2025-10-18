¡ÒNew Open News¡ÓÀìÂ°ÎÁÍý¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»«¤¯°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¡ª ¤ï¤º¤«2¼¼¤Î³è¤±³ªÀìÌçÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¡ÊÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö´¶°î¤ì¤ë³è¤±³ªÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ËãÉÛ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ËãÉÛ¡ÊÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¡Ë
2025Ç¯10·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë³è¤±³ªÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ËãÉÛ¡×¤¬¶äºÂ¡¢»¥ËÚ¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤ËÂ³¤¯4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤ï¤º¤«2¼¼¤Î´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¡¢ÀìÂ°¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³è¤¤¿³ª¤ò»«¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍýÄ¹¤ÏÅÔÆâ¤äÂçºå¤ÎÎÁÄâ¡¢µþÅÔ¤Î²ûÀÐÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡Ösalon du kuma3ËãÉÛ¡×ÎÁÍýÄ¹¤ä¡Ö¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì ¶äºÂ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ÎºÝ¤ËÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿±Ê°æ¹îµ¹¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿Á¯ÅÙÈ´·²¤Ê»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î³ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÁÏºîÏÂ¿©¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³è¤¤¿¾õÂÖ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»«¤«¤ì¤ë³ª¤Ï¡¢»É¿È¡¢è§¤Ç¡Ê¥ì¥¢¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¢¥¦¥§¥ë¥À¥ó¡Ë¡¢¿å¥³¥ó¥í¤ÈÅÚº´È÷Ä¹Ãº¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ËºÇ¤â¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤Î©¤ÄÄ´ÍýË¡¤Ç°ìÇÕ´Ý¤´¤ÈÄ´Íý¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¿´Â¡¤ä¤Õ¤ó¤É¤·¤È¤¤¤Ã¤¿´õ¾¯Éô°Ì¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢³è¤±³ªÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¡Ö³è¤±¤¿¤é¤Ð³ª¥³¡¼¥¹¡×»þ²Á55,000±ß¡Á¤ä¡Ö³è¤±ÌÓ³ª¤Èµ¤Àç¾Â¥Õ¥«¥Ò¥ì¥³¡¼¥¹¡×55,000±ß¤Ê¤É¤¬ÄÌÇ¯¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11¡Á3·î¤Î´ü´Ö¤Ï¾¾ÍÕ³ª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥³¡¼¥¹¡Ê65,000±ß¡Á¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¾å¤²¤¿³ª¤Î³Ì¤òÆüËÜ¼ò¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¡Ö¥«¥Ë¼ò¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡Ö¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ËãÉÛÅ¹¤Ï¡¢·¡¤ê¤´¤¿¤Ä¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î2¥¿¥¤¥×¤Î¸Ä¼¼¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£²½¾Ñ¼¼¤â³ÆÉô²°¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÂÔ¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê10%¡ËÊÌ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤«¤Ë¤¸¤§¤ó¤Ì¡¡ËãÉÛ
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ3-10-5 THE CITYËãÉÛ½½ÈÖ¶ CROSS 2F
TEL : 050-5596-7975
