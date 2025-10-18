「町田商店」がスイス出店…「1杯5000円」の家系ラーメンを食べたスイス人の「意外な反応」

「町田商店」がスイスに進出

横浜家系ラーメンチェーンとして知られている「町田商店」が、8月2日にスイス・チューリッヒに出店し話題となっている。

町田商店は2008年東京都町田市にて創業し、現在国内に170店舗以上を展開しているラーメンチェーンだ。運営会社の株式会社ギフトホールディングスは「ラーメンを、世界の贈り物に。」を理念として掲げていることもあり、かねてから海外進出に対しては意欲的な姿勢を見せている。

2016年に初の海外直営1号店である「町田商店シンガポール店」をオープンし、その後アメリカ・ロサンゼルスをはじめ、タイ、中国、ベトナム、モンゴルなど、アメリカ、アジア地域を中心に展開してきた同チェーン店。そんななか今回のスイス出店は欧州初進出となっており、注目度も高い。

ただ、スイスの店舗についてSNSで話題となっているのが、現地でのラーメンの販売価格だ。ギフトホールディングスは、日本の町田商店で提供している「MAXラーメン」を27フラン、日本円でおよそ5000円に設定しているのである。

日本での販売価格1130円を考えると5倍弱の値段ということになるため、ネットでは《あのラーメンに5000円？ 食べる奴いるのか。》、《高級焼肉食える価格》など、驚きの声が相次いでいた。

はたして町田商店は、欧州初進出となるスイスでの出店を軌道に乗せることができるのか。フードジャーナリストでラーメン評論家の山路力也氏に分析していただいた。（以下「」内は山路氏のコメント）

現在展開中の海外店舗は売れ行き好調

着々と国外での店舗数を増やしている町田商店の海外の実績も気になるところだが、まずは国内での状況について山路氏に聞いた。

「コロナ禍中に多くのラーメン店が減収減益となるなかでも、町田商店は順調に業績を推移させていました。直近でも全店売上高は前年同月比28.2％増です。ギフトホールディングスとしても町田商店のほかに『豚山』、『元祖油堂』などの別業態を展開するとともに、フランチャイズやプロデュース店舗も出店が続いており、ラーメン業界のなかでも好調と言えるでしょう」

では海外店舗の売れ行きはどうか。

「海外に展開している日本のラーメンブランドのなかでは成功しているほうだと言えます。海外では特にアジアでの業績が好調で、中国の直営店舗のほか、韓国やフィリピン、香港などではフランチャイズ展開で店舗数を増やしています。アジア地域では食文化の親和性から日本のラーメンは受け入れられやすいということが関係しているでしょう。

そしてアメリカでは、ペンシルバニアでのフードコート業態が好調です。地域にもよりますが、アメリカのニューヨークやロサンゼルスといった大都市でも、日本のラーメンは当たり前の選択肢として浸透してきている印象です」

アジア、アメリカでは日本のラーメンが普及し始めているものの、欧州のスイスでは、はたして受け入れられるのだろうか。

「ネットでは現地での販売価格が話題となっているようですが、スイスは世界屈指の高物価、高賃金の国で、ビッグマックがセットで2000円オーバー、コーラが１本700円と、日本の数倍も物価の高い国です。相対的に考えるとラーメンの価格としてはやや高価な部類には入るでしょうが、妥当な金額の範囲内であると思います。成功するかどうかは、売価よりも現地人の好みに合わせたローカライズがポイントとなるでしょう」

現地の食文化に合わせるローカライズ

山路氏が指摘する“ローカライズ”について、詳しく伺おう。

「スイスで人気のラーメン店の多くは、スイス人向けにローカライズされたものを提供しています。例えば、日本では熱々のスープで提供されることが多いですが、そうではなくて少しぬるめに提供したり、ベジタリアン向けのメニューを置いたりするなど、現地の食文化に合わせている店が多いんです。

ただ、スイスには純然たる日本資本のラーメンブランドは皆無に等しいので、あえて日本スタイルを貫けば既存のラーメン店との差別化が図られ、成功に転じる可能性もあり得るでしょう」

運営元のギフトホールディングスは、今回のスイス出店について、直営店舗と同様の「家系ラーメン」を中心に、スイス限定の商品なども提供する予定だと発表している。このことから町田商店は、日本流のラーメンを提供しつつも、それに加えてスイスの食文化に合わせた商品展開も行っていくと予想される。

ちなみに、香辛料を使ったスパイシーな料理の多いタイなどの東南アジアの店舗では、日本では提供されていない「Spicy Miso Ramen」という辛味噌ラーメンが提供されていたり、多様な食文化が進むアメリカではベジタリアン向けの「Green House」という野菜がたっぷり入ったラーメンが提供されていたりする。こうしたローカライズメニューをスイスでも展開していくのだろう。

そして町田商店の特徴として挙げられるのが、セントラルキッチンで調理したスープを冷凍して各店に配送する“冷凍スープ”のシステムだ。このシステムは、海外で日本と同じ味を再現しやすいといったメリットがあるのだろうか。

「スープやタレ、麺などは日本から直送されるものもありますが、原則として海外の提携工場による委託生産が中心になっています。その場合、日本国内と海外では使える食材なども異なるため、日本とまったく同じ味にはなりにくいです。

このような工場生産のスープを使うのは、国内と全く同じ味を出すことが目的ではなく、国内の町田商店が工場生産していることと同様に、商品にブレがなく安定した品質のものを出せるということと、現場での労働負荷を軽減して、その分接客などに重きが置けるという目的によるものだと考えられます」

海外で成功した「一風堂」との違いは？

日本のラーメンを広く世界に広めた存在と言えば「一風堂」だ。2024年12月末時点で海外140店舗を展開し、グローバルな認知度が高い。町田商店が海外展開するにあたり一風堂を強く意識している可能性もありそうだが――。

「もちろん海外進出の先駆である一風堂の展開や動向は、参考にしていたり、注視していたりするとは思います。しかし現場でスープを炊いて国ごとに個性を出すスタイルの一風堂と、画一的なチェーン展開を行う町田商店とでは、ビジネスモデルやシステム、企業の価値観が異なるため、直接的な影響は少ないと思われます」

山路氏によれば、一風堂は国ごとに味や個性を出していくことに注力し、国ごとで異なる特色のある“個店”を増やしているというイメージで、一方の町田商店は工場生産などで効率化を重視し、国内同様にチェーンストアとしての戦略で戦っていくとのことだ。

「一風堂の場合、日本で福岡の小さな店が広がっていったように、アメリカならアメリカ、フランスならフランスでも、“その土地で愛される一軒のラーメン店”を作るところから始めて、徐々に展開をしています。よって、国ごとに味や個性を出しているというのは、目標や理由というよりもそれ自体が結果であるような気がします」

一風堂とは異なるスタイルで世界での店舗拡大を狙う町田商店。今後、世界においてどういったラーメンチェーンへと成長を遂げようとしているのだろうか。

「世界各国に店舗を展開している日本のラーメンチェーンは、中国を中心に600店舗以上出店している『味千拉麺』や、タイを中心に150店舗以上を出店している『8番らーめん』を除けば、アジア、アメリカ、ヨーロッパなどで150店舗近く展開している『一風堂』が最大店舗数のラーメンチェーンです。

そういう意味では、世界のマーケットにおいて、まだまだラーメンチェーンは知られていない存在ともいえます。町田商店は海外1000店舗達成を目標に掲げていることから、海外でのラーメンチェーンの店舗数ナンバーワン、世界で最も食べられているラーメンブランドを目指しているのでしょう」

オープンから2ヶ月、現地でも話題

8月2日からのオープン初週には地元民らの行列ができ、週末には最大で1時間待ちといった情報もあった。オープンして1ヵ月経った頃にも、週末になると店前には20〜30人が立ち並んでいる様子が確認されており、現地で話題となっているようだ。

気になる店やラーメンについての評価だが、Googleのレビューでは平均4.6（10月17日現在／全339件）と高評価となっている。口コミには地元客からどんな評価が寄せられているか、現地語のコメントを日本語訳していくつか紹介しておこう。

《今まで食べたラーメンのなかで一番おいしいです。餃子とサイドメニューもおいしかった！ 雰囲気も最高に素敵です》

《とても丁寧でフレンドリーなサービスでした。細部にまでこだわった素晴らしい味。この辺りで最高のラーメンです！》

《ラーメンは最高です。チューリッヒで食べたなかで一番本格派に近いです。ご飯もおかずも丁寧に調理されているし、スタッフの対応も丁寧》

など、味や店舗についての好意的なレビューが相次いでいる。

一方、なかには以下のような厳しい声もあった。

《スープが物足りない気がしましたが、ラーメンはおいしかったです。卵がスライスされたものではなく、まるごと入っていたのが残念だったかも》

《雰囲気がかなり慌ただしく、座って長時間おしゃべりするには適していなかった。ピーク時は待ち時間がかなり長くなる》

《ラーメンは私の好みではありませんでした。塩辛過ぎましたが、また試してみたいと思います》

ネガティブな意見のレビューは味に対するもの、また混雑した状況からゆったりと過ごせないといったものだった。しかし町田商店のチューリッヒ店は、こうしたマイナスなレビューにも真摯に対応し、具体的にどういった味付けが好ましいのか、意見を求める投稿もあり、現地民の声を大切に商品改善につなげている印象を受ける。

――スイス店がオープンして2ヵ月以上経ったが、町田商店の欧州進出はまずまず幸先のいいスタートを切ったようだ。今後の町田商店の海外進出計画はこのまま順調に進んでいくのか、注目していきたい。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

