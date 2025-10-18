北山宏光さんと松村沙友理さんが共演する長編実写ゲーム『AKIBA LOST』。作品は、ゲームのみならずドラマも放送されることが決定しています。撮影の難しさや貴重な裏話を2人にインタビューしました。

長編実写ゲーム『AKIBA LOST』は、未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に、不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲーム。プレーヤーは、主人公と6人の女性キャラクターを操作しながら真相に迫っていきます。北山さんはかつて“天才クリエイター”と呼ばれた・新城大輝を、松村さんはその妹の葵を演じます。

9月25日に『東京ゲームショウ2025』で行われたイベントでは、ゲームとあわせてドラマも制作（2026年1月放送）されることが発表されました。

■北山宏光「夢のひとつでもあった」 実写ゲームのキャラクターを演じて

――オファーを受けたときの心境を教えてください。

北山：舞台も秋葉原、登場キャラクターも日本のサブカルで、それを背負った作品になっている。海外でも挑戦できるような作品になるんじゃないかな、というのが最初に聞いたときに思ったことです。自分も挑戦するアクターとして（作品に）入れるんだなというのはとてもうれしかったです。

松村：このお仕事をさせていただいて、たくさんいろんな経験をした中で、ゲームとドラマを同時にやるというのは、今後の人生でこのチャンスを逃したらないんじゃないか、と思えるぐらい自分の中では挑戦でありうれしいオファーでした。元々アニメやゲームがすごく好きだったので、裏側を見られるような気がして、すごく楽しく撮影させていただきました。

――自身がゲームのキャラクターとして登場するのはどのような感覚なのでしょうか？

北山：操作を自分ができるというのと操作されるというのが不思議な感覚で、操作されるのも初めての経験だし。小学校からいつかゲームで自分のことをコントロールしたいなというのは夢のひとつでもあったので、それがかなった状態なんです。いろんな人が俺をコントロールするというのが、ゲームの世界に入らないと体験できなかった感情で、しかも国境を越えて海外の人も俺のことをコントロールするという。ゲームってすごいなあって思いました。

松村：ゲームに登場できてうれしいという気持ちの中、自分が操作される側になるってすごく不思議だなって思いましたし、世界の方にも向けているものなので、海外の方も日本の方も、私のことを知らない人が葵ちゃんルートを選んで、どんどん進んでいったら、やる人によって葵ちゃんのイメージが変わっていくかもしれない、というのもすごく楽しみだと思いました。

■松村沙友理「同じシーンを撮っている感じでもすごく違う」 撮影の難しさ

――ゲームとドラマを並行して撮影するというのはどうでしたか？

松村：葵ちゃんのストーリーだけでも、いろいろ分かれて撮ることがあったので、それも自分の中で混乱していたんですけど、北山さんは女の子6人を相手にして…

北山：“女の子6人を相手にして”？ ここだけ切り取られたら（笑）

松村：女の子6人を相手にしてハーレム状態で撮影されていて（笑）

北山：違う（笑）大変だったんです！ ドラマの台本とゲームの台本、これが同時に進行するときもあればゲームだけの進行のときもある。（ドラマ用の）動画のカメラの後ろに（ゲーム用の）写真のカメラもあって、というのが同時に撮られている、そしてゲームのストーリーだとまた違う台本で、写真用の芝居をするみたいな。

松村：ドラマだとちょっとオーバーになりすぎちゃうところがゲームだとちょうどいいとか。その加減がすごく難しかったです。

北山：たしかにゲームだとちょっとオーバーでいいんだよねっていう。そういうのが難しかったなあ…

――ゲームではプレーヤーの選択によってさまざまな分岐が生まれますが、場面ごとの役作りの難しさはいかがでしたか？

松村：（台本を）読みながらやっているんですけど、伏線がいろいろなところに散らばっているので、みなさんプレーヤーはこの情報が分かっていてやっているんだ、とかこっちの（選択肢の）ときはこの情報が分かっていないんだとか、同じシーンを撮っている感じでもすごく違うんですよ。ゲームとドラマでも違うし、ゲームの選択肢が違ったらそれも変わるし。見ているプレーヤーの視点を入れるのが結構難しかったですね。

北山：分岐点のときの芝居が、つながりが難しかったですね。ドラマの縦軸とゲームの縦軸はだいたい一緒ではあるんです。そこから選択がいろいろ割れていくんですけど。本当は違うんだけどそれを隠した芝居をこっちではしておいて、かたやこっちではそれをめくっている芝居があって、これまた選択肢があって、その選択をするとゲームオーバーみたいな感じだから、物事を追う分岐の芝居がすごく難しかったです。だからもう…使い分けは頑張ってしていました。

松村：本当すごそうでした。この作品の中だけでも大変そうなのに、他のお仕事もされていたじゃないですか？

北山：（笑）

松村：あした撮休ですってなったら、“あしたMV（撮影）朝から行きます”とか、別の日にはバラエティーでお会いしたとか。

北山：リアルでも分岐してるんだよね。

松村：いま現実生きているのか、ゲームを生きているのか、北山さん5人くらいいるっぽいなって、撮影のときに思っていました。

北山：バラエティーで会ったときビックリした。“ここでも会った”って。同じくらい分岐して使い分けてらっしゃるという。

――生活の中でも分岐がたくさん発生していたんですね。

松村：始まってましたね。ゲームの延長みたいな。

北山：（松村さんが）笑いとってたしね（笑）

■北山宏光「俺こんなんじゃねえよ！」 次に出演したいゲーム作品

――もし次もゲームに出演できるなら、どんな作品に出たいですか？

北山：本当はサッカー、スポーツって言いたいんですけど、スポーツって（能力）ゲージ出るじゃないですか？ “俺こんなんじゃねえよ”みたいな。自分って周りの評価でこれぐらいのゲージなんだってなるから、自分でレベルアップしていく感じのやつがいいなあ。ハンティングものとか、『モンハン』系とかいいよね。あと格ゲー（格闘ゲーム）とかね。でも格ゲーもゲージ出るか！ でもどこかしら（調整）するか（笑）『スマブラ』とか出たいな〜。

松村：どうします？ すごく弱いキャラになってたら？

北山：それは抗議する。開発まで俺は入るよ！ “俺もっとこういう特技あります”ってプレゼンして。

松村：私は『たまごっち』。『たまごっち』の私バージョン『りんごっち』みたいな。でもりんごの人いっぱいいるわ！ 王林ちゃんもいるし、りんごちゃんもいるし、ハイヒールのリンゴさんにもオファーして。（松村さんの愛称は、さゆりんご）

北山：ある程度のところで進化するんだろうね。

松村：たしかに！ さゆりんごが進化してハイヒールのリンゴさんになったり。

――椎名林檎さんやMrs. GREEN APPLEもいますしね。

松村：すごい！ ここから歌の能力上げたら椎名林檎さんになるとか。ただのりんごを育てていって誰になるかみたいな。

北山：（たまごが）割れたらりんごが出てきて…

松村：さゆりんごかもしれない…“さゆりんごハズレや！”ってなるかもしれない…ウエ〜ン。