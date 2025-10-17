ツヤ肌命の美容通に聞いた「しっとりモチ肌」コスメ」





ケアをしていても、乾燥によるごわつきやパサつきが気になる季節。たっぷりのうるおいを抱えたコスメの力を借りて、肌・髪・心すべてを満たしたい。日頃からよりよいスキンケアを探究している美容通の愛用品を聞き込み。







どうしてもしっとりしない「顔の乾燥」

何を試してもカサつく、つっぱる…そんな悩みを持つ敏感肌や乾燥肌の美容通が「使いはじめて肌が変わった」というクリームやマスク。

濃密な保湿力

モイスチャライジングクリーム 4,290円／エトヴォス 「まんべんなく効くものより、確実に効果のある成分をねらい撃ち。とくに保湿力に優れたセラミド命の私には、5種の保湿成分ヒト型セラミドをバランスよく高濃度で配合した、このエトヴォスのモイスチャライジングクリームが欠かせません。これだけで十分なほどしっとり」（千國めぐみさん・俳優・モデル）







どうしても潤わない「体の乾燥」

しっかり潤い、ツヤのある肌に。細部まで手を抜かない、スキンケアマニアの美容通たちが欠かさないボディケアアイテム。

また使いたくなる「スパ気分のボディケア」

ダマイ セルリファーム ボディクリーム 200g 9,680円 「冷え性やむくみがちな人に使ってみてほしい、“温め・めぐり・排出”に着目して作られたDAMAIのボディクリーム。使うごとに肌のザラつきも明らかに軽減。」（ヘアメイク・木部明美さん）







「乾燥しない」クレンジング

ヘアメイクたちが実際に現場でも必要な「効果が高く肌への負担も少ない」クレンジング。多様な肌質のモデルたちの肌を丁寧に仕上げ、元の状態に戻す必要のあるプロのヘアメイクたち。そんなプロだからこそ知りうる名品。

肌をいたわりながらオフできる

リプレニッシングモイスト クレンジングローション 200mL 4,620円／ジュリーク 「ゆらいだ肌にも使えるとろみのあるミルククレンジング。美容液のような保湿成分たっぷりで、低刺激かつ乾燥しない」（Georgeさん・ヘアメイク）







(美容のプロ・コスメ通22人に取材)

