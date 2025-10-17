ママが猫さんの耳掃除をしたところ、顔をしかめた猫さんがまさかの行動に...。まるで人間のような姿が面白いと注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で84.9万回再生を突破し、「爆笑した笑笑笑」「これは可愛すぎる」「声出して笑ってしもた。かわいい」「ただでさえ可愛いのに､肉球まで可愛いとはズルいやんけ！」「前世人間？」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：ネコに『痛かったら左手挙げてくださーい』と伝えた結果…耳掃除中の『まさかの行動』】

テリーくんの耳掃除

TikTokアカウント『マリゴロウ王国』に投稿されたのは、マンチカン「テリー」くんの姿。茶トラ模様と短い足がキュートな男の子です。施設で生まれた保護猫だというテリーくん。4兄弟一緒にママさんに迎えられ、元気いっぱいに暮らしているのだそう。

ある日、ママさんが、耳の汚れがひどいテリーくんの耳掃除をすることにしたといいます。耳を傷つけないよう水で濡らしてふやかした綿棒を用意し、テリーくんを抱っこして準備万端。

可愛すぎる挙手

「痛かったら、左手挙げてくださーい」とテリーくんに伝え、いざ、耳掃除開始。耳を触られるのが苦手なのか、目をつぶって耐えていたテリーくんでしたが、次の瞬間...。

なんと、テリーくんが右手を挙げたといいます。顔をしかめながら、「い、痛いです、先生」というようにピンクの肉球がのぞく可愛い手を挙げたのだとか。その姿は、まるで虫歯治療を受ける患者のよう。

人間のような猫さんに爆笑

その後、「あ、こっち右手だった」というふうに左手を挙げ直したというテリーくん。「ちゃんと挙げたから、もう勘弁してください」と言いたげな苦悶の表情を浮かべていたといいます。

テリーくんの行動に、ママさんは思わず「ほんとに挙げるんかい」と突っ込んでしまったのだとか。しかめっ面に可愛すぎる挙手、ママさんの言葉をきちんと理解しているなどあまりにも人間らしい姿を見せてくれたテリーくん。テリーくんが今後どのような姿を見せてくれるのか、目が離せませんね。

まるで人間のようなテリーくんの行動は、たくさんの人を爆笑の渦に巻き込みました。

コメント欄には、「右か左かわかんなくなっててかわいいWWW」「手を挙げてる所とピンク色の肉球がたまらん」「歯医者みたいw」「控えめな右手あげかわちすぎ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『マリゴロウ王国』には、今回紹介したテリーくんを含めた保護猫マンチカン4兄弟のドタバタ可愛い日常の姿が投稿されています。

