エヴァンゲリオン×カフェ♡六本木で30周年記念限定メニュー登場

六本木ヒルズ森タワー52Fの「THE SUN & THE MOON（Cafe）」で、2025年11月14日（金）～2026年1月12日（月・祝）まで、エヴァンゲリオン30周年記念展「ALL OF EVANGELION」とのコラボカフェがオープン♡ 初号機スパイスチキンカレー1,950円や綾波レイのシフォンケーキデザート1,790円など、作品の世界観を詰め込んだ限定メニューが登場します♪

フード＆デザートで体感♡エヴァの世界

初号機スパイスチキンカレー

式波・アスカ・ラングレーのトマトパスタ

第10の使徒バーガー

綾波レイのシフォンケーキデザート

渚カヲルの黒ゴマパフェ

初号機スパイスチキンカレー1,950円（税込）は、A.T.フィールドを初号機がこじ開ける様子をスパイスで表現。

式波・アスカ・ラングレーのトマトパスタ1,990円（税込）は、米粉で2号機のシルエットを再現。第10の使徒バーガー2,250円（税込）はベーコンで腕を表現。

綾波レイのシフォンケーキデザート1,790円（税込）や渚カヲルの黒ゴマパフェ1,850円（税込）など、キャラクターをイメージしたデザートも楽しめます♡

キャラクターイメージのドリンクも豊富

碇シンジ「笑えばいいと思うよ」ブルーカルピス990円（税込）は爽やかさも感じる青色ドリンク。

綾波レイ「あなたは死なないわ」サイダー990円（税込）、式波・アスカ・ラングレー「あんた、バカぁ？」ザクロオレンジジュース990円（税込）。

そして、渚カヲル「時が来たね」パープルフラワーソーダ990円（税込）、真希波・マリ・イラストリアス「ヒトを捨てたエヴァの力」いちごミルク990円（税込）など、キャラクターの世界観を味わえます♪

THE SUN & THE MOON（Cafe）で楽しむエヴァンゲリオン30周年コラボカフェは、フード、デザート、ドリンクすべてにキャラクターの世界観を凝縮♡

入館券が必要ですが、初号機スパイスチキンカレー1,950円や綾波レイのシフォンケーキデザート1,790円など、限定メニューで特別な時間を過ごせます。

展示とあわせて、六本木の絶景と共に楽しむ贅沢な体験です♪