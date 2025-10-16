Snow Manが、ポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』をバンコクQ STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERにて11月18日から26日の9日間にわたり開催する。

（関連：Snow Man『サマソニバンコク2025』現地レポ 9人でタイのステージに堂々帰還、5年越しの本格的なアジア展開へ）

同イベントは、ソウル、台北にて2025年8月末より開催されているもの。3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。

会場内のギャラリースペースにはポップアップ全体のキービジュアルのほか、タイのフォトグラファー Aekarat Ubonsriによる撮り下ろしビジュアルを展示。さらに、Snow Manの映像を楽しめる大型モニターやメンバーの衣装や小物が展示され、彼らの世界観を存分に味わえるイベントとなる。

なお、入場は事前予約制となり、入場方法やグッズの販売の詳細は近日中に発表となる。最新情報は特設サイトのバンコクページで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）