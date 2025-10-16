バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、キャラクター「ちいかわ」がモチーフのクッキングトイ「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」を2025年10月中旬に発売する。

アイスバーやチョコバー、グミゼリーが作れる

付属のブレンダーや型トレイを使用し、「ちいかわ」キャラクターの「アイスバー」「チョコバー」「グミゼリー」3種のスイーツバーが作れる。

カットしたフルーツやジュースをブレンダーで混ぜて作ったアイス液やゼリー液を、スティックを置いた型トレイに流し込み、冷蔵庫で冷やし固めれば完成する。

2種の型トレイには「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」6キャラクターのデザインが施されている。

また、完成したアイスバーやグミゼリーの上に、色付けした飲むヨーグルトやジュースで目や鼻、口など顔を描けば、さらにかわいく仕上げられる。チョコバーはチョコペンや色付けしたホワイトチョコレートで描く。

セット内容は、ブレンダー×1個、型トレイ×2個、スティック×6本、スプーン×1本。

価格は4950円（税込）。