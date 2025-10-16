大好きなおじさんがお家に遊びに来たら、ワンコが想像以上に大喜びして…？可愛すぎる歓迎の仕方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破しています。

【動画：『大好きなおじさん』が遊びに来た結果、犬が歓迎して…嬉しすぎて見せた『いらっしゃいの挨拶』】

大好きなおじさんが遊びに来たら…

Instagramアカウント「shiba_hachi110」に投稿されたのは、大好きなおじさんがお家に遊びに来た時の柴犬「はち」ちゃんの様子です。おじさんがお家に到着すると、「いらっしゃい！」と玄関でお出迎えするはちちゃん。しっぽをフリフリして、とても嬉しそうな様子だったとか。

おじさんが靴を脱いでお部屋に向かう間も、はちちゃんはご機嫌で足元をウロチョロ…。おじさんの顔を見上げながら、ニコニコしている姿がたまらなく可愛いです。

ワンコの可愛すぎる熱烈歓迎

はちちゃんが前をウロチョロしているとなかなかお部屋に辿り着けないので、おじさんは追い越して先に行くことに。するとはちちゃんが「待ってよ～。もっと構って！」とばかりに、おじさんの脚にぎゅっと抱きついたとか。

こんな風に可愛く甘えながら熱烈歓迎されたら、おじさんも嬉しくてメロメロになってしまったことでしょう。

嬉しすぎてストーカー化！？

はちちゃんがおじさんの脚から離れた後、2人は仲良く並んでお部屋の中へ。その後も、はちちゃんはおじさんのそばを離れようとせず、ずっと隣をトコトコと歩いていたそうです。おじさんに会えたことが嬉しすぎて、完全にストーカー化してしまったはちちゃんなのでした。

この投稿には「本当に嬉しそう」「脚に抱きつくのかわいい」「はやくなでなでしてよって言ってる」「よほど好きなんですね。おじさんも嬉しいと思います」といったコメントが寄せられています。

はちちゃんは人懐っこくて、お家にお客さんが来る度に大歓迎するそう。その愛嬌たっぷりで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shiba_hachi110」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_hachi110」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。